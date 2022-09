Ukrainische Offensive im Süden : Eine Strategie des Aufreibens

Der Vorstoß ukrainischer Truppen im Süden des Landes zeitigt erste Erfolge. Schon am Sonntag haben sie den Ort Wyssokopillja eingenommen. Der liegt am nordwestlichen Rand des Gebiets Cherson, auch in der Umgebung gab es einige Geländegewinne. Südlich des Dorfes Davydiv Brid sind Einheiten etwa zwölf Kilometer tief in russisch besetztes Gebiet vorgedrungen. Noch ist das mit bloßem Auge auf gewöhnlichen Karten kaum zu erkennen – jedenfalls im Vergleich mit den Räumen, aus denen die russischen Soldaten schon seit längerem zurückgedrängt worden waren. Täglich werden zudem Schläge gegen die Versorgungskette der Russen gemeldet. Das betrifft die Infrastruktur, Brücken und Straßen ebenso wie Munitions- und Treibstofflager. „Die ukrainische Gegenoffensive beeinträchtigt spürbar die russische Logistik und Verwaltungskapazität in der besetzten südlichen Ukraine“, resümiert das Institute for the Study of War (ISW), eine amerikanische Denkfabrik, die täglich die militärische Lage analysiert.

Der bisher größte Erfolg der Ukrainer ist politischer Natur. Der von den Besatzern eingesetzte Gouverneur des Gebiets Cherson, Kirill Stremousow, sagte Anfang der Woche, dass der Plan für ein Referendum über den Anschluss an Russland wegen „Sicherheitsbedenken“ auf Eis gelegt sei. „Wegen all der Ereignisse, die jetzt stattfinden, müssen wir erstmal eine Pause einlegen“, wurde er von russischen Medien zitiert. Schon im Frühjahr waren Pläne für ein Referendum gescheitert, danach wurde der 11. September als Termin genannt. Der ukrainische Vorstoß, der während des ganzen Monats August mit gezielten Schlägen auf Infrastruktur vorbereitet worden war, hat diese Pläne durchkreuzt. Am Mittwoch nannte die russische Militärverwaltung den 4. November als neuen Termin.

„Relative Parität“ der militärischen Kräfte

Am Montag vergangener Woche haben die ukrainischen Streitkräfte ihre „Gegenoffensive“ offiziell begonnen. Einen Tag später erklärte das russische Verteidigungsministerium sie schon für gescheitert – das war etwas voreilig. Inzwischen hat das Ministerium seinen Ton gemäßigt; die Kluft zu Berichten gut informierter russischer Militärblogger war einfach zu groß geworden. Ob es sich um eine Gegenoffensive im Sinne der westlichen Militärdoktrin handelt, ist indes nicht so einfach zu beantworten. Ein leitender NATO-Beamter zieht es einstweilen vor, von „ausgeweiteten militärischen Operationen“ zu sprechen. Die Ukrainer hätten, so viel stehe fest, anhaltende Kampfeinsätze entlang der Cherson-Front unternommen, um die Russen zurückzudrängen und Territorium zurückzuerobern. Westliche Vertreter, die nicht genauer benannt werden dürfen, sprechen von „taktischen Gewinnen“. Es handle sich um eine „begrenzte Operation“, die den Feind allmählich aufreiben solle. „Wir sollten nicht gigantische Durchbrüche erwarten, die das Bild komplett verändern.“

Der Sender CNN berichtete unter Verweis auf amerikanische und ukrainische Quellen, dass Kiew ursprünglich einen breiteren Gegenangriff erwogen habe, der auch das Gebiet Saporischschja einschloss, das sich nordwestlich an Cherson anschließt. Davon habe das Pentagon jedoch abgeraten. Demnach wurden mehrere Szenarien durchgespielt, um den Ukrainern vor Augen zu führen, wie viele Truppen sie jeweils benötigen würden. Den Amerikanern wiederum habe dies geholfen, den Bedarf an Ausrüstung und Munition besser abzuschätzen. Offenkundig wurde der August genutzt, um die ukrainischen Bestände aufzufüllen und die Verbände aufzufrischen.

Gleichzeitig richteten die Ukrainer gezielte Schläge auf russische Waffenlager und Militärstützpunkte im Süden, die russisch besetzte Krim eingeschlossen. Mitte August wurde auf der Halbinsel erst ein Flugplatz der Marineflieger in Saki zerstört, dann ein Munitionslager und ein Umspannwerk in Dschankoj. Über diesen Knotenpunkt werden die russischen Truppen in den Gebieten Cherson und Saporischschja versorgt. Nach Einschätzung des NATO-Beamten hat dies im Ergebnis zu einer „relativen Parität“ der militärischen Kräfte geführt. Die Russen seien den Ukrainern zwar noch zahlenmäßig überlegen, nicht aber bei den militärischen Fähigkeiten. Die modernen, vom Westen gelieferten Mehrfachraketenwerfer und Artilleriesysteme hätten die Übermacht der Besatzer ausgeglichen.