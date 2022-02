Korruption und Spionage : Offener Krieg bei Spaniens Konservativen

Isabel Diaz Ayuso am 18. Januar in Madrid Bild: dpa

Ein Satz ist in Madrid immer wieder zu hören. „Nur einer von beiden wird übrig bleiben.“ In der konservativen Volkspartei (PP) herrscht Krieg. Der Machtkampf zwischen dem Vorsitzenden Pablo Casado und der Madrider Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso hat die spanischen Konservativen vor eine der schwersten Zerreißproben in ihrer Geschichte gestellt. „Die PP vor dem Auseinanderbrechen“, lautete am Freitag die Schlagzeile der Zeitung „El Périodico de España“.

Beide Seiten haben schwere Geschütze aufgefahren. Es geht um den Vorwurf von Korruption und Spionage. Vor drei Jahren hatte Pablo Casado noch Isabel Díaz Ayuso gegen den Widerstand seiner Partei da­bei geholfen, Regionalpräsidentin der PP-Bastion Madrid zu werden. Doch spätestens seit Ayuso im Mai vor einem Jahr die Regionalwahlen in Madrid gewann, hat sie sich von ihrem Förderer und einstigen Freund aus der PP-Nachwuchsorganisation emanzipiert und ist für ihn zu einer gefährlichen Rivalin geworden. Am Donnerstag warf sie ihm und der Parteispitze „Grausamkeit“ vor, denn man wolle sie mit unbegründeten Anschuldigungen politisch „zerstören“. Die PP leitete wegen der schweren Vorwürfe den ersten Schritt für ein Disziplinarverfahren ein.