Chinesische Hacker sollen sich Zugriff auf das E-Mail-Postfachs des amerikanischen Botschafters in Peking verschafft haben. Der Vorfall scheint Teil einer größeren Spionagekampagne gewesen zu sein.

Der amerikanische Botschafter in China, Nicholas Burns. Bild: Reuters

Der amerikanische Botschafter in Peking, Nicholas Burns, ist offenbar Opfer eines Hackerangriffs durch chinesische Kräfte geworden. Wie amerikanische Medien am Donnerstag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen meldeten, sollen die Hacker auf seinen E-Mail-Account zugegriffen und sich Zugang zu Hunderttausenden E-Mails verschafft haben.­­ ­

Betroffen ist demnach auch der Ostasienbeauftragte der Regierung, Daniel Kritenbrink, der jüngst mit Außenminister Antony Blinken nach China gereist war. Die beiden Diplomaten sind damit die bislang ranghöchsten Opfer einer jüngsten Spionagekampagne Chinas gegen ame­rikanische Regierungsmitglieder.

In der vergangenen Woche hatte der Sender CNN unter Berufung auf Beamte der Biden-Regierung erstmals von einem solchen Angriff im Mai berichtet. Demnach ging es den chinesischen Hackern darum, vor dem Besuch Blinkens in Peking im Juni Einblicke in die Denkweise der Vereinigten Staaten zu gewinnen. Die Reise des Außenministers war als Bemühen darum gewertet worden, die angespannten Beziehungen zu China zu verbessern. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Blinkens E-Mail-Konto von Hackern infiltriert wurde.

Das Außenministerium äußerte sich zunächst nicht zu den jüngsten Berichten; die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. China weist die Vorwürfe zurück und sprach in der vergangenen Woche von „Desinformation“, die von amerikanischer Spionage in China ablenken solle.

Wie der Sender CNN schreibt, betraf der Angriff das E-Mail-System der Regierung, das keiner expliziten Geheimhaltungsstufe unterliegt. Amerikanische Beamte gingen grundsätzlich davon aus, dass dort die Möglichkeit eines Hackerangriffs besteht. Es gilt jedoch als bemerkenswert, dass die Aktion so kurz vor dem Besuch Blinkens stattfand.