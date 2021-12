Aktualisiert am

Offenbar Anschlag aus Rache : Verletzte bei Explosion in Schule nahe Moskau

In Serpuchow nahe Moskau hat offenbar ein Jugendlicher einen selbstgebauten Sprengsatz in seiner ehemaligen Schule gezündet. Er soll „aus Hass“ wegen Mobbings gehandelt haben.

Ein bewaffneter Polizist bewacht einen Bereich innerhalb der Staatlichen Universität in Perm nach Schüssen auf dem Campus. Ein Jurastudent hatte am 20. September 2021 mit einem Jagdgewehr um sich geschossen und dabei sechs Menschen getötet und rund 20 verletzt. Nun gab es eine ähnliche Tat im Moskauer Umland. Bild: dpa

In der Stadt Serpuchow im Moskauer Umland hat ein Jugendlicher am Montagmorgen in einer Schule auf dem Gebiet eines Frauenklosters einen selbstgebauten Sprengsatz gezündet und mehrere Menschen verletzt. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Der Jugendliche, der 18 Jahre alt sein soll, habe in der Vergangenheit die Schule selbst besucht. Als vermutliches Motiv wurde „Hass des Verdächtigen auf Pädagogen der Schule und auf Nonnen vor dem Hintergrund feindseliger Beziehungen“ genannt. Der Angreifer sei während der Schulzeit gemobbt worden.

In ersten Angaben hieß es, der Jugendliche sei durch die Explosion gestorben, kurz darauf wurde jedoch berichtet, es sei gelungen, ihn wiederzubeleben. Sieben weitere Minderjährige sollen verletzt worden sein. Telegram-Kanäle zeigten Bilder vom Ort des Geschehens. Demnach ereignete sich die Explosion an einem Eingang der Schule.

Im russischen Perm waren im vergangenen September sechs Menschen bei einem Angriff eines Studenten auf eine Universität der Stadt erschossen worden. Im Mai hatte ein Absolvent einer Schule in der Stadt Kasan dort neun Menschen erschossen.