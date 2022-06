Özdemir in Kiew : Ausgesät wird auch im Krieg

Am Freitag sind gleich zwei deutsche Kabinettsmitglieder in der Ukraine angekommen. Landwirtschaftsminister Özdemir besuchte mehrere Agrarbetriebe in der Nähe von Kiew, Gesundheitsminister Lauterbach Krankenhäuser in Lemberg. Beide Minister sind sich einig, dass Deutschland die Ukraine unbedingt unterstützen müsse. „Wir machen hier eine humanitäre Initiative im Namen der gesamten Bundesregierung, auch im Namen von Olaf Scholz“, sagte Lauterbach.

Othmara Glas Volontärin



Hilfe für die Ukraine ist dringend notwendig. Dort lagern mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide, das Länder wie Ägypten, Indonesien und Bangladesch dringend zur Ernährung ihrer Einwohner brauchen. Doch es steckt fest, weil Russland den Export über das Schwarze Meer blockiert. „Der Erfolg der ukrainischen Landwirtschaft ist nicht nur für die Ukraine wichtig, er ist für uns alle wichtig“, sagte Özdemir während eines Besuchs in einem Agrarkolleg nahe Kiew mit Blick auf die weltweite Ernährungssicherung.