ÖVP schart sich hinter Kurz : „Wir lassen uns unseren Sebastian nicht herausschießen“

Sebastian Kurz am 28. August in St. Pölten Bild: Imago

99,4 Prozent für Sebastian Kurz, das ist die ideale Zahl. Das Abstimmungsergebnis für den österreichischen Bundeskanzler, der sich am Samstag auf einem Parteitag erstmals einer Wiederwahl als „Obmann“, also als Vorsitzender der ÖVP, stellen durfte, beträgt keine hundert Prozent, die dann doch etwas kubanisch gewirkt hätten. Es ist aber besser als bei seiner ersten Wahl vor vier Jahren, und das will etwas heißen, denn das waren bereits stolze 98,7 Prozent gewesen. Es ist auch besser als bei Reinhold Mitterlehner, den Kurz 2017 von der Parteispitze verdrängt hatte. Mitterlehner hatte bei seiner eigenen Inaugurierung immerhin 99,1 Prozent erhalten.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Dieser Nachkommastellen-Wettkampf mag seltsam wirken, ist er doch formal völlig irrelevant. Wiedergewählt ist wiedergewählt. Auch 90 oder 95 Prozent wären eine klare Mehrheit gewesen. Und andererseits hatten Mitterlehner ja auch seine 2014 erhaltenen 99 Prozent nicht davor bewahrt, drei Jahre später von Kurz und dessen getreuem Häuflein in einer sorgfältig geplanten und eisern durchgezogenen Intrige abgesägt zu werden. Mitterlehner grollt darüber immer wieder vernehmlich und blieb dem Spektakel in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten fern.