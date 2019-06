E-Mails zu „Ibiza-Video“ : Kurz vermutet „Fälschungsskandal“

Die konservative österreichische ÖVP hat E-Mails, die sie in Zusammenhang mit dem „Ibiza-Video“ rund um den früheren Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) bringen sollen, als „Fälschungsskandal“ bezeichnet. Es handle sich um den Versuch, die Partei und ihn massiv zu diffamieren, sagte der frühere österreichische Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag in Wien. Er sei über die kriminelle Energie, die hinter der Aktion stecke, schockiert. „Das ist eine neue Dimension in dieser Richtung.“

Kurz war Ende Mai als Kanzler im Zuge der sogenannten Ibiza-Affäre um den FPÖ-Politiker und früheren Vizekanzler Heinz-Christian Strache durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden.

Wann erfuhr Kurz von dem Video?

Nach Darstellung von ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer wurde die Partei am vergangenen Freitag von einem österreichischen Medium mit den angeblichen E-Mails zwischen Kurz und dem damaligen Kanzleramtsminister Gernot Blümel konfrontiert und um eine Stellungnahme gebeten. Die E-Mails hätten nahegelegt, dass Kurz und Blümel sich bereits im Februar 2018 über das Video ausgetauscht hätten, schreibt der „Kurier“. Das würde der bisherigen Darstellung widersprechen, Kurz habe erst Mitte Mai dieses Jahres von dem Video erfahren.

Der „Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“ hatten am 17. Mai ein Video von FPÖ-Chef Strache aus dem Jahr 2017 veröffentlicht. Es zeigt Strache in einem Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte auf Ibiza, in dem er im Gegenzug für Parteispenden öffentliche Aufträge in Aussicht stellt. Das Video hatte zum Bruch der österreichischen Regierungskoalition von ÖVP und FPÖ und zu einem erfolgreichen Misstrauensantrag des Parlaments gegen Kurz geführt. Heinz-Christian Strache gab unterdessen am Montag bekannt, sein Mandat für das Europaparlament nicht anzunehmen, solange die Hintergründe des Videos nicht geklärt sind.

Zu den genauen Inhalten der Mails – angeblich eine Vielzahl – machte die ÖVP am Montag keine Angaben. Man wolle nicht das Geschäft des Fälschers betreiben, hieß es zur Begründung. Die Partei habe die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.