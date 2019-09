Hochrechnungen : ÖVP gewinnt Wahl in Österreich, FPÖ stürzt ab

Die Österreichische Volkspartei ÖVP hat die Nationalratswahl in Österreich klar für sich entschieden. Sie kommt laut ersten Hochrechnungen auf 36,8 Prozent – ein Plus von 5,3 Punkten im Vergleich zur vorherigen Wahl im Jahr 2017. Die SPÖ verliert fünf Prozentpunkte und erzielt 21,8 Prozent. Die rechtspopulistische FPÖ stürzt nach der Ibiza-Affäre von 26 auf 16 Prozent ab. Die Grünen gewinnen 10,4 Prozentpunkte hinzu und sind mit 14,2 Prozent wieder im Parlament vertreten – offenbar ein Ergebnis im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der im Wahlkampf eine bedeutende Rolle gespielt hat. Die Liste „Jetzt“ erhält nur noch zwei Prozent und scheitert somit klar an der Vierprozenthürde. Die Neos gewinnen leicht hinzu und kommen auf 7,4 Prozent.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky signalisierte nach der Wahl, dass seine Partei nach ihrem Wahldebakel für Koalitionsgespräche voraussichtlich nicht zur Verfügung stehe. „Wir interpretieren das nicht als unser Ziel, hier in Regierungsverhandlungen eintreten zu wollen. Dafür hat uns der Wähler nicht stark gemacht“, sagte Vilimsky . Der Wähler habe der Partei vielmehr einen „Auftrag für einen Neustart“ gegeben. Im Wahlkampf hatte die FPÖ noch dafür geworben, das bisherige Bündnis mit der konservativen ÖVP fortzusetzen. Zuletzt hatte jedoch eine Spesen-Affäre um den früheren Vorsitzenden Heinz-Christian Strache die Aussichten für die Rechtspopulisten deutlich getrübt.

Die Neuwahl war erforderlich geworden, weil die Regierung aus ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ im Frühjahr nach nur eineinhalb Jahren an der sogenannten Ibiza-Affäre Straches zerbrochen war. Ein heimlich auf Ibiza aufgenommenes Video zeigt, wie der FPÖ-Politiker zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden Johann Gudenus einer vermeintlichen russischen Investorin Regierungsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfen anbietet. In der Folge musste sich der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einem Misstrauensvotum stellen, das er verlor.

Der 33 Jahre alte ÖVP-Vorsitzende Kurz hatte sich bei der Stimmenabgabe zuversichtlich gezeigt: „Wir wollen ein Plus vor dem Ergebnis haben. Und unser wichtigstes Wahlziel ist es, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt“, sagte Kurz. Zu möglichen Koalitionen hielt er sich weiter bedeckt.

Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner betonte, dass es die Österreicher nun in der Hand hätten, die Fortsetzung einer ÖVP-FPÖ-Koalition zu verhindern. In jedem Fall dürfte die Regierungsbildung schwierig werden.

Die letzten Wahllokale hatten um 17 Uhr geschlossen. Traditionell werden in Österreich die Stimmen der meisten Briefwähler aber erst am Montag ausgezählt. Damit wird am Sonntagabend zunächst ein offizielles vorläufiges Ergebnis nur auf Grundlage der Urnenwahl vorliegen. Nach Angaben des Innenministerium wurden in diesem Jahr 1,07 Millionen Wahlkarten für die Briefwahl ausgestellt – so viele wie noch nie zuvor. Die Hochrechnungen berücksichtigen bereits das voraussichtliche Ergebnis der Briefwahl.

Mehr zum Thema 1/

Im Wahlkampf spielten neben der Klimakrise Themen wie bezahlbares Wohnen, Migration und Bildung eine Rolle. Mit Rücksicht auf die Pendler haben sich ÖVP und SPÖ gegen eine CO2-Steuer ausgesprochen.