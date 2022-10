Telefonmitschnitt : Kurz sieht sich entlastet

In einer jener klebrig wirkenden Textnachrichten aus der Zeit, als Thomas Schmid noch ein enger Gefolgsmann von Sebastian Kurz war, hieß es: „Dass du mir diese Chance gibst mich zu beweisen, ist so grenzgenial! . . . Es taugt mir so in deinem Team sein zu dürfen!“ Nachdem die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen beide ermittelte, war es mit dem Teamgeist vorbei. Sie trafen sich ein letztes Mal. Aber beide hatten Misstrauen ge­fasst und wussten, dass einer den anderen herunterreißen könnte.

Jedenfalls rief Schmid laut seiner von der WKStA protokollierten Aussage Gernot Blümel an, der damals Finanzminister und wichtigster Vertrauter des damaligen Kanzlers Kurz war. Er fragte Blümel, was Kurz in einem von ihm gewünschten Gespräch wolle und ob er „verwanzt“ sei. Blümel entgegnete, dass Kurz dasselbe gerade umgekehrt gefragt habe. Und „wenn wir schon so weit sind, dass es dann ohnehin schwierig wird“.

Doch es war längst so weit. Kurz hatte Schmid vorher angerufen, und dieses Gespräch war bereits verwanzt. Kurz hat jetzt das Band an die WKStA übergeben. Denn inzwischen hat sich Schmid als Kronzeuge gegen Kurz an­gedient und ihn als Kopf und Auftraggeber aller Machenschaften, wegen de­rer ermittelt wird, dargestellt.

Schmid klang im Telefonat anders als vor WKStA

Kurz sieht hingegen durch den Mitschnitt aus dem Oktober 2021 das „Kartenhaus aus falschen Anschuldigungen ... zusammengestürzt“. So sagte Schmid bei der WKStA aus, Kurz habe gewusst, dass Umfragen, die ihm 2017 bei der Eroberung des ÖVP-Parteivorsitzes und des Kanzleramtes helfen sollten, über das Finanzministerium finanziert wurden. Schmid war dort damals Spitzenbeamter. „Ja, das war ihm klar. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt ha­be, weil ich von Kurz den Auftrag be­kommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt.“

In dem Telefonat vor einem Jahr klang Schmid jedoch ganz anders. Dreimal fragte Kurz, wie die Staatsanwälte darauf kämen, dass er Auftraggeber und Anstifter sei. Schmid antwortete dreimal in dem Sinne, das wisse er auch nicht. „Das ist das Schlimme an denen, weil die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen.“ Die WKStA konstruiere irgendwelche „Gesamtzusammenhänge“. Zum Beispiel auch den, dass er, Schmid, und Finanzministeriumssprecher Johannes Frischmann (später bei Kanzler Kurz in gleicher Funktion) das alles nur gemacht hätten, „um dir zu helfen, ja. Ist ja vollkommener Schwachsinn“. Kurz streute dann ins Gespräch ein, dass er Frischmann noch gar nicht gekannt habe.

Das stützt nun allerdings die Verteidigung von Kurz und macht Schmids Aussagen, die eigentümlich der Diktion der WKStA entsprechen, nicht glaubwürdiger. Andererseits klingt das Telefonat wie ein von Kurz sorgfältig vorbereitetes Alibi. Das dürfte auch Schmid aufgefallen sein. Daher die Frage nach den Wanzen.