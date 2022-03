Aktualisiert am

Ukrainekrieg : In Wien ist Selenskyj nicht erwünscht

Pas de deux: Karin Kneissl tanzt am 18. August 2018 mit Wladimir Putin. Bild: AFP

Vor einigen Parlamenten der Welt hat Wolodymyr Selenskyj, zugeschaltet aus dem von russischen Truppen angegriffenen Kiew, Reden gehalten, von Rom bis Berlin, von der Knesset bis zum US-Kongress. Dem wollten einige in Wien nicht nachstehen und haben angeregt, den ukrainischen Präsident einzuladen, auch vor dem österreichischen Nationalrat zu sprechen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Der Vorschlag wurde ein paar Tage lang zwischen den Fraktionen wie eine heiße Kartoffel hin und her gereicht. Inzwischen scheint klar: Daraus wird nichts.

Die liberalen Neos beanztragten eine Einladung

Vordergründig ist es die rechte FPÖ, die einen möglichen virtuellen Auftritt Selen­skyjs blockiert. Aber auch anderswo herrscht keine übertriebene Trauer, sollte ein solches Gastspiel ausbleiben. Aufgebracht hatten die Idee die liberalen Neos, die den kleinsten „Klub“ im Nationalrat bilden. Angeblich hatten sie vorigen Freitag ihren Vorschlag in die Präsidialkonferenz des Nationalrats eingebracht. So stellen es die Neos dar; an sich sind die Besprechungen der „Präsidiale“ vertraulich. FPÖ und SPÖ seien dagegen gewesen.