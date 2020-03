Aktualisiert am

Corona in Österreich

Corona in Österreich :

Corona in Österreich : „In einer Krise braucht der Mensch Orientierung“

Kaum noch Menschen: der Michaelerplatz an der Wiener Hofburg am Montag Bild: AFP

Herr Präsident, Österreich hat am vergangenen Wochenende im Schnelldurchlauf sehr weitreichende Gesetze verabschiedet, um der Ausbreitung des Coronavirus Herr zu werden. Hat es etwas Vergleichbares überhaupt schon einmal gegeben?

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent für Österreich und angrenzende Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Nein, in der zweiten Republik noch nicht. Es gab 1931 einmal ein Zusammentreten des Nationalrates und des Bundesrates an ein und demselben Tag, einem Samstag, um eine Maßnahme für die damals horrende Zahl an Arbeitslosen infolge der Weltwirtschaftskrise zu beschließen. Es ist eine ganz außerordentliche Herausforderung, der wir uns heute gegenübersehen. Das macht das schnelle Handeln notwendig. Das Parlament agiert mit den anderen Staatsorganen, der Regierung, dem Bundesrat und dem Bundespräsidenten, auf einer gemeinsamen Ebene.