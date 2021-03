Vorwurf der Ungleichheit : Was treibt Kurz bei der Impfstoff-Debatte an?

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Alle Nachrichten und Hintergründe über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie.

In Brüssel war der Vorwurf zu hören, Kurz betreibe wohlfeiles „EU-Bashing“, und es gehe ihm ausschließlich um mehr Impfstoff für sein Land. Merkel und andere „Chefs“ hätten sich bereiterklärt, den schlecht versorgten Staaten zu helfen – aber eben nicht Österreich. Zu solchen Vorwürfen passt allerdings nicht die Rhetorik, mit der Kurz seine Position innenpolitisch begründet hat. Sie klang nicht nach „Österreich first“, und die ihm vom deutschen Boulevard zugeschriebene Zeile „Kurz bricht mit EU-Versagern“ hat er so auch nicht geliefert.

Zudem ist die Menge, die Österreich bei einer Umverteilung allenfalls gewinnen könnte – die Rede ist von maximal 400.000 statt 200.000 Dosen – im Verhältnis zu den im zweiten Quartal erwarteten Lieferungen auch nicht so groß, dass sie den Konflikt mit so vielen Beteiligten (in Brüssel, in etlichen EU-Hauptstädten, aber auch beim grünen Koalitionspartner und in der eigenen Partei) gelohnt hätten.

Seitdem er Anfang März mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach Israel flog, führt Kurz den ungleichen Impffortschritt auf ein Defizit bei der Verteilung des Impfstoffs zurück. Seither erhebt er zudem den Vorwurf, über die Verteilung habe nicht die Politik, sondern ein EU-Bürokratenausschuss entschieden. Der Vorwurf traf ausdrücklich auch den österreichischen Beamten in diesem Ausschuss, einen Mann aus den eigenen politischen Reihen.

Jedenfalls liegt es nicht in Kurz’ Naturell, ein solches Thema diskret abzuhandeln. Kontroversen auf offener Bühne haben ihm bislang nie geschadet, sondern genützt. Lieber steht er als Treiber einer Debatte über ungleichen Impf-Fortschritt in der EU da, denn als Getriebener einer Debatte darüber, was in Österreich gerade alles schiefläuft.