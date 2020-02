Integration in Österreich : „Uns war es wichtig, den restriktiven Migrationskurs fortzusetzen“

Österreich will auch mit der neuen türkis-grünen Regierung den bisherigen Weg in Migrationsfragen verfolgen. Integrationsministerin Susanne Raab spricht im Interview über gelungene Integration und den Kampf gegen den politischen Islam.

Frau Ministerin, Sie sind in dieser Woche zu Gesprächen in Berlin. Worum geht es?

Wir haben mit Deutschland einen guten Erfahrungsaustausch über Integration, den möchte ich fortsetzen. Und es geht um Themen wie Extremismus und Radikalismus. Der Kampf gegen den politischen Islam ist einer meiner Themenschwerpunkte in der Integrationsarbeit.

Gibt es grenzüberschreitende Kooperation?

Der Islamismus als politische Ideologie ist ein Phänomen, das wir überall in Europa antreffen. In Österreich werden wir uns genau ansehen, wo wir diese radikalen Tendenzen finden, die demokratiefeindlich und gegen unseren Rechtsstaat sind: Ob in islamistischen Vereinen oder auch in Bildungseinrichtungen oder in sozialen Medien.