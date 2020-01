Österreichs Grünen-Chef : Gemütlich und hartnäckig

Auf dem Weg in die Regierung: Österreichs Grünen-Chef Werner Kogler (re.) zusammen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg. Bild: AFP

An diesem Samstag hat Werner Kogler noch einen letzten Brocken vor sich auf dem Weg zur ersten grünen Regierungsbeteiligung in Österreich. Dann muss der Vorsitzende 276 Grüne aus dem Funktionärsmittelbau seiner Partei davon überzeugen, für den Koalitionsvertrag zu stimmen, den er in den vergangenen drei Monaten mit Sebastian Kurz ausgehandelt hat. Das Wort von den „Brocken“ hat er in dieser Zeit selbst gebraucht und in Aussicht gestellt, sie in „Brücken“ zu verwandeln. Dieses Wortspiel hat Kogler jetzt wieder aufgegriffen. Es sei, sagte er, gelungen, die notwendigen inhaltlichen Brücken zwischen den programmatisch gegensätzlichen Lagern der ÖVP und der Grünen zu errichten – wenn auch nicht alle gleich gut auf beiden Seiten verankert seien.

Dass er seinen Leuten einen Garten der reinen grünen Lehre vorgegaukelt habe, wird ihm niemand vorwerfen können. Von Anfang an hat er klargemacht, dass es ohne Kompromisse nicht gehen könne. Zugleich hat er alle Flügel der Partei in die Verhandlungen eingebunden, von den ländlich-pragmatischen Grünen aus den westlichen Bundesländern, die bereits in Koalitionen mit der ÖVP erfahren sind, bis hin zu den links verorteten „Wienern“, die in der Hauptstadt als Partner der Sozialdemokraten mitregieren. Die Partei ist ihm bis hierher gefolgt, die Funktionäre werden die erste konservativ-grüne Regierung in Österreich auch an der letzten Hürde nicht scheitern lassen.

Mehr zum Thema 1/

Kogler hat gezeigt, dass er sich auf das Ausgleichen und Zusammenführen versteht. Diese Künste wird er in der Regierung benötigen. Gewiss kann er auch mal fünfe gerade sein lassen. Doch haben seine Gegenüber in den Verhandlungen gelernt, dass Koglers gemütliches und manchmal etwas flapsiges Auftreten nicht mit Nachgiebigkeit zu verwechseln ist. Wenn die „Türkisen“ um Kurz auf baldigen Abschluss und offene Formulierungen drangen, kam von Kogler prompt die Antwort, man wolle nichts überstürzen. Nicht von ungefähr wird dieser Tage wieder an einen kuriosen parlamentarischen Rekord erinnert, den Kogler vor einigen Jahren mit einer Filibusterrede von mehr als zwölf Stunden im Budgetausschuss erzielte. Durchhalten kann Kogler, der es als junger Mann nicht nur in den Grazer Gemeinderat brachte, sondern auch in die Jugendmannschaft des Fußball-Traditionsklubs Sturm Graz.

Als die Grünen 2017 in das Jammertal der außerparlamentarischen Opposition stürzten, war Kogler es, der die Scherben auflas und Stück für Stück wieder zusammensetzte. Die Partei dankt es ihm mit ungewohnter Disziplin und Gefolgschaft. Ähnlich wie Kurz, der nur äußerlich das genaue Gegenteil zum 58 Jahre alten politischen Urgestein Kogler ist, setzte er eine selbst zusammengestellte Mannschaft samt Quereinsteigern durch, die er wohl kommende Woche als erster grüner Vizekanzler anführen wird.