Rudolf Anschober im Interview : „Wir haben eine Pandemie in der Pandemie“

Sind Sie denn zufrieden mit dem Verlauf der europäischen Impfkampagne?

Sie ist grundsätzlich positiv. Es ist wichtig, dass wir beim Impfen keine nationalen Alleingänge haben, weil wir gemeinsam stärker sind. Die Verträge sind gut und rechtzeitig abgeschlossen worden, im Gegensatz zu dem, was uns Astra-Zeneca aus Eigeninteresse vorgeworfen hat. Wir wussten, dass am Beginn nicht weltweit dieselben großen Mengen bereitgestellt werden können.

Ausflüge nach Israel mit der impliziten Botschaft von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Europa könne es nicht, sind also überflüssig?

Ich finde, dass das Prinzip heißen muss: Wir Europäer arbeiten zusammen. Zweitens handelt es sich um eine Pandemie, da ist es allemal richtig, auch über Europa hinaus zu gucken, Allianzen zu schmieden und zusammenzuarbeiten. Das ist keine Initiative, die sich gegen die Europäische Union gerichtet hat, sondern eine Ergänzung und Erweiterung. Zunächst ist es ein Versuch, ein Start einer zusätzlichen Kooperation.

Können Deutsche in Österreich einen Sommerurlaub einplanen und womöglich jetzt schon buchen?

Selbstverständlich wünschen wir uns in Europa, dass wir wieder frei reisen können. Der Grüne Pass wird dafür eine wichtige Rolle spielen, damit wir uns überall auf dasselbe Prinzip verlassen können. Wir setzen uns dafür ein, dass auch Genesungen und Testungen einbezogen werden. Da sollte also schon etwas möglich sein im Sommer im schönen Österreich. Aber Prognose und Pandemie vertragen sich nicht gut.

Die türkis-grüne Koalition von ÖVP und Grünen hatte zuletzt schwere Belastungsproben. Es gab Streit über die Justiz und über Abschiebungen. Hält die Pandemie die Koalition zusammen?

Wir haben gewusst, dass die beiden Parteien sehr unterschiedliche Partner sind, was ihre Inhalte und politische Kultur betrifft. Gleichzeitig ist es für Österreich aus meiner Sicht eine Wohltat, weil dieses Abenteuer von Türkis-Blau (Anmerkung der Redaktion: die frühere ÖVP-FPÖ-Koalition) damit Geschichte ist. Das Regierungsprogramm trägt wichtige grüne Handschrift, beim Zusammenführen von Wirtschaft und Klimaschutz, durch eine starke Sozial- und Gesundheitspolitik, für eine starke, unabhängige Justiz und vieles mehr. In einer Situation wie dieser Pandemie muss eine Regierung liefern und darf sich nicht vorrangig in ideologische Fragen verlieren. Der Bundeskanzler und ich, wir haben eine Vertrauensebene gefunden, das ist für mich in der Politik in einer Akutkrise besonders wichtig.

Also können Sie das Experiment Ihren deutschen Parteifreunden empfehlen?

Wir werden sehen, für welche Konstellation die deutschen Wählerinnen und Wähler einen Auftrag erteilen – möglichst mit sehr starken Grünen im Zentrum. Die großen Zukunftsfragen sind doch grün. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die deutschen Grünen in der Regierung vertreten sind.