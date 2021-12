Österreichs Bundespräsident : Van der Bellen ermahnt neues Kabinett

Für den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen waren es die „Angelobungen“ Nummer 59 bis 64. Keiner seiner Vorgänger hatte in bloß einer Amtszeit so vielen Ministern und Regierungschefs die Amtseide abgenommen. Am Montag vereidigte Van der Bellen in der Wiener Hofburg Karl Nehammer als neuen Bundeskanzler anstelle von Alexander Schallenberg sowie vier Minister und eine Staatssekretärin. Allesamt sind es Politiker der christlich-demokratischen ÖVP. Die zahlreichen Umbesetzungen sind die Folge des vorige Woche erfolgten Rücktritts des bisherigen ÖVP-Vorsitzenden Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern. Schon im Oktober hatte Kurz das Amt des Bundeskanzlers aufgeben müssen, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts auf Anstiftung zur Korruption ermittelt.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Van der Bellen sprach in einer kurzen Rede nur einen inhaltlichen Punkt an: Die neu zusammengestellte Regierung müsse „unverzüglich und gemeinsam“ die „große Aufgabe“ angehen, die Pandemie samt ihren sozialen, wirtschaftlichen und menschlichen Folgen entschlossen zu bekämpfen. Man könne nicht wissen, wie es weitergeht. Deshalb dürfe man „keine falschen Erwartungen wecken und nichts versprechen, was sich später als nicht einhaltbar herausstellt“. Die Regierung müsse „der Bevölkerung reinen Wein einschenken“, faktenbasierte Entscheidungen treffen und darüber in nachvollziehbarer, gemeinsamer Kommunikation informieren.

Tiroler Landeshauptmann fordert Lockdown-Ende

Das konnte auch als Hinweis auf die vergangenen Tage zu verstehen gewesen sein, als einzelne Bundesminister – aber auch Landeshauptleute – unterschiedliche Forderungen gestellt hatten. So machte sich Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ebenso wie der Tiroler Landeshauptmann Günter Platter (beide ÖVP) dafür stark, Gastronomie und Beherbergung von nächster Woche an wieder weitgehend zu öffnen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wie auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) mahnten hingegen zur Vorsicht.

An diesem Mittwoch soll auf einem „Corona-Gipfel“ entschieden werden, wie es mit dem im November verhängten vierten „Lockdown“, der zunächst bis zum 12. Dezember befristet worden war, weitergehen soll. In jedem Fall dürften sich mögliche Öffnungen nur auf geimpfte oder genesene Personen beziehen, wie es in jenem Bund-Länder-Beschluss bereits vereinbart worden war. Die Infektionszahlen sind zwar gegenüber dem Höchststand von mehr als 15 000 pro Tag auf rund ein Drittel zurückgegangen, liegen aber mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 500 immer noch hoch.

Mehr zum Thema 1/

Der bisherige Kanzler Schallenberg sagte bei der Übergabe des Amts am Wiener Ballhausplatz an Nehammer, er selbst habe das Kanzleramt nicht angestrebt, aber sich (nach dem Rücktritt von Kurz im Oktober) zur Verfügung gestellt, als es notwendig gewesen sei. „Es war mir eine Ehre, diesem Land dienen zu dürfen.“ Nehammer sprach von Dialogbereitschaft und Respekt. “Es ist dringend geboten, auf die Menschen zuzugehen und ihnen die Sorgen und Ängste zu nehmen. Die Spaltung schadet uns allen.“