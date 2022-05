Österreichs Kanzler : Nehammer ist nun auch ÖVP-Parteichef

Aktualisiert am

Der seit gut fünf Monaten amtierende österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer ist jetzt auch Parteichef der konservativen ÖVP. Auf einem außerordentlichen Bundesparteitag stimmten am Samstag 100 Prozent der Delegierten für ihn. Der Neunundvierzigjährige nahm die Wahl an. Die ÖVP regiert auf Bundesebene seit Anfang 2020 in einem Bündnis mit den Grünen.

Nehammers Vorgänger Sebastian Kurz (35) war nach der Aufnahme von Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts im Oktober 2021 als Bundeskanzler und ÖVP-Vorsitzender zurückgetreten. Seither hatte Nehammer den Parteivorsitz kommissarisch inne. Sebastian Kurz hat sich mittlerweile vollständig aus der Politik zurückgezogen und arbeitet für den amerikanischen Investor und Milliardär Peter Thiel, der dem früheren Präsidenten Donald Trump nahesteht.

Nehammer war auch international zuletzt wegen seines überraschenden Besuchs bei Russlands Präsident Wladimir Putin in den Schlagzeilen. Das Treffen verlief ohne konkretes Ergebnis. Mit der einstimmigen Wahl zum Parteichef übertraf Nehammer das Ergebnis von Kurz, der vergangenes Jahr bei seiner Wiederwahl als ÖVP-Vorsitzender 99,4 Prozent der Delegiertenstimmen erhielt.