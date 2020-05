FPÖ-Korruptionsskandal : Österreichische Polizei sucht nach Frau aus Ibiza-Video

EU-Ratspräsidentschaft : Wie Merkel die Rolle Europas stärken will

Europa müsse als „Stabilitätsanker in der Welt“ gestärkt und als „handlungsfähige und gestaltende Macht“ weiterentwickelt werden, so die Kanzlerin in ihrer Rede. An erster Stelle nennt sie das Verhältnis zu China, an zweiter: Afrika.