In der SPÖ ist der Machtkampf offen ausgebrochen. Die ÖVP koaliert in ihrer bisherigen Hochburg mit der FPÖ. Alles steht schon im Zeichen der Nationalratswahl.

In Österreich haben sich in der vergangenen Woche zwei Entwicklungen ergeben, die richtungweisend sein können. Allerdings ist noch ungewiss, ob beide in dieselbe Richtung weisen. Zum einen hat sich der seit geraumer Zeit schwelende Machtkampf in der Sozialdemokratie ent­laden. Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird nun offen von Hans Peter Doskozil herausgefordert, einem Regionalgranden aus dem Burgenland.

Er hat durchgesetzt, dass zur Entscheidungsfindung die Parteimitglieder be­fragt werden. Bis zum Sommer soll das über die Bühne gehen. Zum anderen ist die Kanzlerpartei ÖVP im Bundesland Niederösterreich eine Koalition mit der rechten FPÖ eingegangen. Beides könnte jedenfalls dazu führen, dass im Wahlkampf für die Nationalratswahl im Herbst 2024 eine Gretchenfrage im Zentrum steht: Wie hältst du’s mit der FPÖ?