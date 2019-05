Ibiza-Affäre : Kurz vor dem Sturz?

In Österreich stand der Wahlsonntag ganz im Banne dessen, was in Wien am Montag kommen wird. Denn da findet die erste Sitzung des Nationalrats statt, nachdem das „Ibiza-Video“ mit den skandalösen Äußerungen des inzwischen zurückgetretenen FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache bekannt wurde und die Koalition aus ÖVP und FPÖ auseinanderbrechen ließ. Und es wird im Parlament nach aller Voraussicht mindestens ein Misstrauensantrag gestellt werden: Die kleinere Oppositionspartei „Jetzt“ hat ihn schon vergangene Woche formuliert. Sowohl die im Unfrieden von der ÖVP geschiedene FPÖ als auch die seit Monaten düpierte Oppositionspartei SPÖ haben inzwischen vielstimmig erklärt, kein Vertrauen (mehr) in Kurz zu haben. Ob das wirklich zu einem gemeinsamen Misstrauensvotum führt, wird man sehen, festgelegt haben sich beide noch nicht.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent für Österreich und angrenzende Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner sagte am Sonntag bei der Stimmabgabe, die Abgeordneten der SPÖ würden „morgen am Sitzungstag entscheiden". Für sie seien die beiden wichtigsten Wörter in diesem Zusammenhang „Verantwortung und Vertrauen". Mehrere einflussreiche SPÖ-Politiker haben in den vergangenen Tagen aber schon angekündigt, dass sie sich nicht mehr umstimmen lassen würden: Kurz müsse gehen. Aus der FPÖ kommen ebenfalls grimmige Töne. Herbert Kickl, den Kurz als Innenminister aus seiner Regierung werfen ließ, ehe auch die übrigen FPÖ-Minister gingen, brachte sogar eine neue Variante ins Spiel, wer die Urheber des fatalen Ibiza-Videos seien: Die ÖVP selbst, und zwar deren schwärzeste Fraktion, nämlich die ÖVP Niederösterreichs – womöglich im Zusammenwirken mit dem österreichischen Verfassungsschutz. Doch auch die FPÖ-Parteispitze hat immer noch offen gelassen, wie sich die rechten Abgeordneten im Parlament verhalten wollen. Kurz selbst sagte, er rechne damit, dass „Rot und Blau den Misstrauensantrag am Montag im Nationalrat zustimmen werden".

SPÖ und FPÖ wollten offensichtlich noch sehen, wie sich die Ibiza-Affäre auf die Stimmung beim Wahlvolk auswirkt. Und da ist nun einmal keine Umfrage so gültig wie eine Wahl selbst, wenn es auch eigentlich um Europapolitik und die Sitze im Straßburger Parlament ging. Nach den ersten Prognosen dürfte die ÖVP ein deutliches Plus verzeichnen, verglichen mit der letzten Europawahl 2014. Die rund 34 Prozent, die die Konservativen demnach erhielten, übertreffen noch das Ergebnis, das Kurz bei der nationalen Parlamentswahl 2017 eingefahren hatte und das ihn ins Kanzleramt gebracht hat. „Kanzler Kurz“, skandierten seine Anhänger in der ÖVP-Zentrale. Ob das ausreicht, um seine Kontrahenten doch noch von einem Misstrauensvotum abzuhalten?

Die SPÖ konnte vom Ibiza-Skandal jedenfalls nicht profitieren. Sie stagnierte bei sich abzeichnenden 24 Prozent und war nach den Worten ihres Geschäftsführers Thomas Drozda „selbstverständlich nicht zufrieden“. Er wollte dieses Ergebnis aber klar von der Frage getrennt sehen, wie sich die Abgeordneten an diesem Montag im Parlament verhalten – „das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“. Jede Partei habe jetzt ihre eigenen Erfahrungen mit Kurz, so deutete Drozda an, dass in diesem Punkt die Sozialdemokraten mit der rechten FPÖ zwar schon nicht programmatisch, aber parteibiographisch nun etwas gemeinsam hätten. Die FPÖ zeigte sich nicht unglücklich mit ihrem kleinen Minus auf rund 18 Prozent. Für die vorgezogene Wahl im September bedeute das nichts, sagte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, „da stehen uns fast drei Monate Wahlkampf bevor“. Die FPÖ sei eine „Wahlkampf-Lokomotive“.