Österreich und der Krieg : Wien profiliert sich – und erntet Kritik

Laut und empört hat die Regierung in Kiew reagiert, nachdem der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg am Wochenende über Möglichkeiten räsoniert hatte, die Ukraine unterhalb der Schwelle einer Vollmitgliedschaft an die Europäische Union zu binden. „Strategisch kurzsichtig“ sei das, befand das ukrainische Außenministerium, und außerdem gegen die „Interessen des vereinten Europas“ gerichtet.

Das negative Echo ist bemerkenswert, weil die Wiener Skepsis über die Möglichkeiten eines schnellen EU-Beitritts der Ukraine nichts Neues ist. Schallenberg, aber auch Bundeskanzler Karl Nehammer hatten sie bereits mehrfach artikuliert. Die Frage sei „sehr komplex“, die Verhandlungen langwierig und daher „nicht das geeignete Mittel“, um Solidarität und Partnerschaft mit der Ukraine zu zeigen, bekundete Nehammer schon im März. Auch als er Anfang April in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traf, äußerte er sich nicht anders.

Schallenberg hat sich jetzt aber nicht auf Skepsis über eine baldige EU-Perspektive für die Ukraine beschränkt, als er sich auf der Tagung „Mediengipfel“ in Lech am Arlberg äußerte. Er machte vielmehr konkrete konstruktive Vorschläge für „maßgeschneiderte Angebote der engstmöglichen Anbindung“, wobei er den Blick nicht nur auf die Ukraine lenkte, sondern auch auf Georgien und die Republik Moldau richtete. Er könne sich etwa ein System vorstellen, bei dem sich diese Staaten in konkreten Bereichen wie Energie, Verkehr und Binnenmarkt vollwertig involvierten, ohne formal Mitglieder der EU zu sein. Dabei sei ohne Vorbehalt zu bejahen, dass die Ukraine zu Europa und dem Westen gehöre.

Nicht nur Österreich ist skeptisch

In russischen Medien wurden die Äußerungen ebenfalls wahrgenommen, dort gar nicht negativ. Die Nachrichtenagentur APA zitiert ein offiziöses Nachrichtenportal namens „news.yandex.ru“, auf dem Schallenberg mit Dutzenden Online-Berichten zu einer der wichtigsten Nachrichten des Tages avanciert sei. Das wiederum dürfte zu der harschen ukrainischen Reaktion beigetragen haben, zumal sich beide, die Russen und die Ukrainer, zunächst auf die Boulevardschlagzeile bezogen, „Wien lehnt ukrainischen EU-Beitritt ab“, und nicht auf die eigentlichen Aussagen Schallenbergs.

Dabei sieht man sich in Wien mit der Skepsis, was einen baldigen EU-Beitritt der Ukraine betrifft, keineswegs allein auf weiter Flur. Allenfalls werde das in anderen Hauptstädten wie Den Haag, Berlin oder Paris nicht so klar ausgesprochen, womit aber der Ukraine gar nicht unbedingt ein Gefallen getan werde. Eine andere Frage ist allerdings, ob es klug ist, dass ausgerechnet Österreich sich mit dieser Wahrheit (wie man es dort sieht) exponiert. Denn Wien steht ohnehin in einem Verdacht der latenten Russlandnähe – als Stichworte seien nur der Empfang Putins 2014 und das berühmte Hochzeitstänzchen 2018 genannt.

Dass Schallenbergs Äußerungen jetzt einer konzertierten Aktion der Regierung entsprangen, ist daher nicht anzunehmen, eher dürfte man im Kanzleramt unglücklich über das Echo sein. Denn zuletzt hatte ja auch Nehammer Fragen in dieser Richtung aufgeworfen, als er als erster westlicher Regierungschef seit Beginn des russischen Angriffskrieges nach Moskau reiste und Putin die Aufwartung machte – gut zwei Wochen, bevor das jetzt auch UN-Generalsekretär Guterres unternahm.

Die Hilfe des früheren “Bild“-Chefredakteurs

Österreich ist mit einer „immerwährenden Neutralität“ versehen. Nehammer hat seit dem 24. Februar wieder und wieder erklärt, dass das nicht bedeute, Unrecht und Angriffskrieg neutral gegenüberzustehen, und hat den russischen Überfall und die Gräueltaten ausdrücklich kritisiert. Er legte auch Wert darauf, vor Moskau Kiew zu besuchen, und achtete zudem darauf, dass keine Bilder von seiner Begegnung mit Putin verbreitet werden, die propagandistisch hätten missbraucht werden können. Trotzdem ist Sinn und Zweck seiner Reise auch im Nachhinein nicht so recht klar. Ein greifbares Ergebnis hatte sie nicht, und Nehammer hatte eine solche Erwartung auch gar nicht zu wecken versucht.

Für Nehammer selbst hat sie jedenfalls den Effekt gehabt, dass er eine auch außerhalb Österreichs wahrgenommene Figur geworden ist. Er telefonierte darüber nicht nur mit der EU-Spitze und den Regierungschefs in Berlin und Paris, sondern auch mit dem türkischen Präsidenten und dem chinesischen Ministerpräsidenten. In internationalen Medien brachte er es auf Titel- und Startseiten, bis hin zur New York Times.

Manche glauben, in dieser Profilierung die Handschrift eines Mannes zu erkennen, der Nehammer als Parteivorsitzenden der ÖVP berät: Kai Diekmann, früher Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, inzwischen PR-Berater. Diekmann war zur allgemeinen Überraschung sowohl nach Kiew, als auch nach Moskau mitgereist. Da Nehammer diese Reisen in der Eigenschaft als Kanzler machte, fuhr Diekmann auf eigene Kosten mit – eine etwas nebulöse Vermischung von Rollen, die im Inland nicht unkritisiert geblieben ist.

Es war Nehammers Ehefrau, die den Kanzler mit Diekmann bekanntgemacht hat. Das hat den Blick auch auf sie gelenkt. Katharina Nehammer ist früher für ÖVP-Politiker als Mediensprecherin und in Ministerbüros tätig gewesen, sie ist also auch vom Fach, gut vernetzt und natürlich politisch interessiert. Als Nehammer seinen Antrittsbesuch in Berlin machte, begleitete sie ihn – ebenfalls auf eigene Rechnung, wie es hieß. Auch in Dienstbesprechungen im Kanzleramt war sie ab und an anwesend. Auch diese unentgeltliche Beratungstätigkeit, quasi „en famille“, ist innenpolitisch angeprangert worden. Aus Nehammers Sicht dürfte das aber zum Bild einer modernen Familie gehören, in der der Partner eben seinen beruflichen Hintergrund einbringt. Begriffe wie „Schattenkanzlerin“ (Der Standard) dürften aus dieser Warte eher frauenfeindlich anmuten.