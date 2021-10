Neuer österreichischer Kanzler : Schallenberg betont Nähe zu Kurz

Wollen Regierungsarbeit gemeinsam fortsetzen: Österreichs neuer ÖVP-Kanzler Alexander Schallenberg und der grüne Vizekanzler Werner Kogler am Dienstag im Nationalrat in Wien Bild: AP

„Wo ist er denn, Ihr Lehrling, Ihr Praktikant?“ Herbert Kickl ist ein begabter Polemiker, und der Umstand, dass Sebastian Kurz abwesend war, um den es in der Debatte im österreichischen Nationalrat am Dienstagmorgen eigentlich ging, bot dem FPÖ-Chef ein einfaches Ziel. Am Montag ist Kurz wegen der Inseratenaffäre von seinem Amt als Bundeskanzler abgelöst worden. Am selben Tag hat ihn der „Klub“ der ÖVP, wie die Fraktion in Österreich heißt, bereits als Vorsitzenden akklamiert.

Aber Abgeordneter ist Kurz noch gar nicht, und deshalb nahm er an der Sondersitzung auch nicht teil. Technisch wäre es durchaus möglich gewesen. Es muss nur die Wahlbehörde einen Wahlschein an die Parlamentsdirektion schicken, das ginge schnell. Aber Kurz möchte erst am Donnerstag angelobt werden.

Koalitionspartner applaudieren sich nicht

Man könnte sagen, er wollte seinem Nachfolger Alexander Schallenberg, der seine erste Rede als Kanzler hielt, nicht die Schau stehlen. Kickl betrachtete Kurz aber nicht wohlwollend. „Feige“ nannte er dessen Abwesenheit und erinnerte den bisherigen ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der weiterhin das Tagesgeschäft erledigen soll, daran, dass Kurz praktisch keine Parlamentserfahrung hat. Nur unmittelbar nach den Wahlen 2013, 2017 und 2019 hatte er während der jeweiligen Koalitionsverhandlungen für zwei, drei Monate sein Mandat inne. Als Regierungsmitglied legte er es zurück, wie es in Wien üblich ist, um es jetzt wieder anzutreten.

Schallenberg hatte also die Bühne. Er nutzte sie hauptsächlich dazu, klarzumachen, dass seine Ernennung nicht einen Bruch mit dem Vorgänger bedeutet, sondern Kontinuität. Er werde mit Kurz weiter eng kooperieren, sagte er. Ob er mit dem Vorwurf des „politischen Taktierens“ und des „Um-sich-Schlagens“ nur die Opposition meinte, oder auch die grünen Koalitionspartner blieb offen. Schließlich hatte der Grünen-Vorsitzende und Vizekanzler Werner Kogler nach Bekanntwerden der Korruptionsermittlungen Kurz die Untadeligkeit abgesprochen und Sondierungen mit der Opposition aufgenommen.

Jetzt bekundeten der neue Kanzler und der alte Vizekanzler, die bisherige Politik anhand des Regierungsabkommens fortzusetzen. Schallenberg hob die „öko-soziale Steuerreform“ hervor, was als Geste an die Grünen verstanden werden kann. Trotz solcher Aussagen und einer Umarmungsgeste war die Distanz zwischen Türkis (ÖVP) und Grün aber unübersehbar. Applaudiert wurde einander nicht.

Opposition sieht Kurz als „Schattenkanzler“

Die Opposition gab Schallenberg erst recht keinen Vorschuss. SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Kickl gaben mit gesalzenen Reden den Ton vor. Eine „Farce“ nannte Rendi-Wagner die Regierungsumbildung. Kurz sei der „Schattenkanzler“, der die Fäden ziehe. Meinl-Reisinger setzte eine Pointe, indem sie eine Kopie der im Internet kursierenden Durchsuchungsanordnung auf Schallenbergs Pult legte. Aus den staatsanwaltlichen Akten ist eine Unzahl belastender oder despektierlicher Chats von Kurz und vor allem seiner Umgebung bekanntgeworden. Schallenberg wollte offenbar das Bild von sich mit diesem Schriftstück vermeiden und legte es auf den Boden, was ihm anschließend als verächtliche Geste gegenüber „der Justiz“ ausgelegt wurde.

Gleichzeitig kursierte die Meldung, dass eine der beschuldigten Personen, die Meinungsforscherin Sabine Beinschab, vorläufig festgenommen worden wurde. Sie soll – laut besagtem Dokument – seit 2016 „frisierte“ Umfragen zugunsten von Kurz erstellt und im Auftrag von Kurz-Unterstützern auf Kosten des Finanzministeriums Scheinrechnungen erstellt haben. Alle Beschuldigten, die sich bislang geäußert haben, haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Laut Medienberichten waren kurz vor den Hausdurchsuchungen vergangene Woche auf Beinschabs Datenträgern und Servern umfangreiche Löschungen erfolgt. Grund der Festnahme wäre demnach Verdunklungsgefahr.

Während sich Schallenberg und Wöginger demonstrativ zu Kurz bekannten, gingen Vertreter einiger Parteigliederungen auf Distanz, besonders Landeshauptleute ÖVP-regierter Bundesländer. Die von Vorarlberg und der Steiermark hatten schon vor Kurz‘ Rücktritt den Stil kritisiert, der aus den Chats spricht, nun taten das auch die aus Tirol und Niederösterreich. „Die Chats zeichnen ein Bild, das wir so nicht stehen lassen wollen und können“, sagte die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Druck der „Landesfürsten“ soll wesentlich dafür gewesen sein, dass Kurz sich zum Rücktritt entschloss, was ihre wiedergewonnene innerparteiliche Macht zeigt.