Regierungsumbildung in Wien : Für die Ära Kurz fällt der Vorhang

Der österreichische Kanzler Nehammer tauscht in Wien Minister aus und modifiziert den türkisen Anstrich der ÖVP. Eine Rückkehr zur alten, „schwarzen“ Partei soll es aber nicht werden.

Dieser Tage wird in Österreich ein gar nicht so altes Foto herausgekramt: das „Familienbild“ der im Januar 2020 vereidigten „türkis-grünen“ Regierung. Es hat sich seither einiges getan. Die Hälfte der Mannschaft ist schon wieder ausgeschieden. Allen voran Sebastian Kurz, der im Oktober unter dem Druck von Korruptionsermittlungen als Bundeskanzler zurücktrat und sich zwei Monate später mit dem Rückzug von der Spitze der ÖVP aus der Politik verabschiedete.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Diese Woche nun steht im Zeichen der Restabwicklung der Ära Kurz in der Regierung und in seiner christdemokratischen ÖVP. Am Samstag soll Kanzler Karl Nehammer, der die Partei bislang kommissarisch führt, zum ÖVP-Obmann gewählt werden. Zuvor gab es eine umfangreiche Regierungsumbildung.