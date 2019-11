Rauchverbot in Österreich : Im zweiten Anlauf verbannt

Zu Halloween der letzte „Tschick“: In Österreich herrscht nun ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie. Beschlossen war es schon länger. Doch immer wieder kam etwas dazwischen – zum Beispiel die FPÖ.

Rauchen in Lokalen ist in Österreich von nun an Geschichte. Bild: dpa

Zu Halloween der letzte „Tschick“, wie die Österreicher eine Kippe nennen: Seit Freitag, 0.00 Uhr, gilt auch zwischen Bodensee und Neusiedler See ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie. Diskutiert wurde darüber seit Jahrzehnten, Beschlüsse dazu liegen auch schon ein paar Jahre zurück. Doch bis zur Ausführung gab es in Wien noch ein paar Haken und Wendungen, die auch ein Spiegelbild der politischen Entwicklung sind.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent für Österreich und angrenzende Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Eigentlich hätte das Rauchverbot schon anderthalb Jahre früher einziehen sollen. So hatte es die sogenannte große Koalition aus SPÖ und ÖVP 2015 beschlossen. Schon das war ein Beschluss gewesen, der so manche Gastwirte nicht nur zum Zorn reizte, sondern auch wirtschaftlich belastete. Denn dieselbe Koalition hatte noch wenige Jahre zuvor Umbauten veranlasst, deren Aufwendungen man spätestens jetzt in den Wind schreiben kann. Die Regelung sollte einen Kompromiss zwischen den Bedürfnissen von Nichtrauchern und den Wünschen von Rauchern darstellen: Gaststätten sollten ab einer bestimmten Größe Räume für diese und jene durch Trennwände voneinander abscheiden.

Keine ideale Lösung

Die typisch österreichische Regelung eines entschiedenen Sowohl-als-auch war nicht unsympathisch, hatte aber ihre Schwächen. Die Trennung funktionierte in der Praxis nicht so klar wie in der Theorie. Gerüche drangen von hüben nach drüben. Die Regelung zwang Wirte zwar zu Investitionen, die je nach Betriebsgröße erheblich sein konnten. Frieden zwischen den verfeindeten Gruppen der Raucher und der Nichtraucher schuf sie aber nicht, zumal deren Protagonisten sich ideologisch wappneten.

„Gesundheit“ stand auf den Bannern der einen, „Freiheit“ auf denen der anderen. Es lag nahe, dass die rechte Partei FPÖ, die die Freiheit in ihrem Namen trägt, sich auf die Seite der Letzteren schlug. Zumal ihr damaliger Anführer Heinz-Christian Strache selbst gerne und oft am Glimmstengel sog.

Kehrtwende von Kurz und Strache

SPÖ und ÖVP korrigierten also ihren Beschluss: Zum 1. Mai 2018 sollte überall Schluss sein mit dem Rauchen. Dann aber kam 2017 der Regierungswechsel der ÖVP, in der Sebastian Kurz die Regie übernommen hatte, zur FPÖ. Kurz ist Nichtraucher, aber als ÖVP-Mann wirtschaftsfreundlich, und die Gastronomen haben eine vernehmliche Stimme im konservativen Wirtschaftsbund. Vor allem aber machte Strache es in den Koalitionsverhandlungen zur Conditio sine qua non: Das Rauchverbot musste fallen.

So wurde es denn im Koalitionsvertrag von 2017 festgelegt. Die ÖVP, in der auch die Gesundheitslobby Gewicht hat, zumal sie sich in Sachen Rauchen auf furchterregende Bilder und Statistiken stützt, brachte das in die Bredouille, aber auch die FPÖ. Denn die hat sich auch der Stärkung der direkten Demokratie verschrieben, und ein Nichtrauchervolksbegehren fand immerhin mehr als 880.000 Unterstützer, also mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. Weil das nicht rechtsverbindlich ist, zog die FPÖ ihre Linie durch.

Aber kaum war nach „Ibiza“ die Koalition am Ende, ging die ÖVP von der Rauchfahne. Im „freien Spiel der Kräfte“ unterstützte sie im vergangenen Sommer einen Antrag der anderen Parteien, nun doch das generelle Verbot in Kraft treten zu lassen. Und so ist es nun auch gekommen.

Hohe Bußgelder bei Verstoß

Wirten drohen nun saftige Strafen bei Verstößen: Die erste Anzeige kostet 800 Euro, die Höchststrafe beträgt 10.000 Euro bei Wiederholungstäterschaft. Wer späte Gäste zu haben pflegt, muss außerdem Streit mit den Nachbarn fürchten. Denn Raucher wird es immer noch geben, und die gehen dann vor die Türe. Zu befürchten ist deswegen auch, dass die Unart weiter verbreitet wird, die Außenluft mit „Heizschwammerln“ zu erwärmen, an denen sich wiederum Umweltschützer stören dürften.