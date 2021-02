Gefahr durch Mutante : Österreich erwägt Abriegelung Tirols

Österreich will die Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutante verhindern. Fachleute warnen vor einem „zweiten Ischgl“. Der Gesundheitsminister bezeichnete die Lage in Tirol als ernst.

Polizisten patrouillieren am 22. Januar in Kitzbühel in Tirol. Bild: dpa

In Österreich wird erwogen, das gesamte Bundesland Tirol zu isolieren, um der Ausbreitung insbesondere der südafrikanischen Mutationsart des Coronavirus entgegenzuwirken. Zumindest könnten Teile des Landes unter Quarantäne gestellt werden, hieß es am Donnerstagvormittag in Wien. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte zuvor in einer Pressekonferenz die Situation in Tirol als „ernst“ bezeichnet. Die Landesregierung unter Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) habe ein „sehr straffes Fünf-Punkte-Programm aufgestellt, mit dem die Situation genau untersucht werden soll“.

Unter anderem besteht die Sorge, dass es in Tirol zu einer abermaligen Mutation der „Südafrika“-Mutante gekommen sein könnte. Das hatte die Virologin Dorothee von Laer von der Med-Uni Innsbruck geäußert. Sie erhob in Interviews schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung, die nicht adäquat auf die Situation reagiere. Es drohe ein „zweites Ischgl“. Laer zählt zu den Fachberatern der Bundesregierung in Wien.

Lockerungen im übrigen Land

Für Österreich insgesamt bleibt die ÖVP-Grüne-Regierung in Wien bei ihrem Lockerungskurs. Eine entsprechende Verordnung wurde am Donnerstag im zuständigen Parlamentsausschuss beschlossen. Damit können der gesamte Handel und „körpernahe“ Dienstleister von kommenden Montag an wieder öffnen. Es muss eine FFP2-Maske getragen werden. Für Geschäfte gilt eine Begrenzung der Kundenzahl je nach Ladenfläche.

Dienstleister wie Friseure oder Kosmetikstudios müssen kontrollieren, dass ihre Kunden einen negativen Corona-Test mit sich führen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Schulen beginnen – ebenfalls mit Testpflicht – von Montag an im Schichtbetrieb wieder mit Präsenzunterricht. Museen, Kunsthallen, kulturelle Ausstellungshäuser, Bibliotheken, Büchereien und Archive werden wieder geöffnet, ebenso Tierparks, Zoos und botanische Gärten.