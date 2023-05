In der österreichischen Sozialdemokratie hat die Mitgliederbefragung über Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur ein Ergebnis, aber noch nicht eine Entscheidung gebracht. Die meisten Stimmen erhielt der burgenländische Landeshauptmann und frühere Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, wie die Auszählung am Montag ergab. Er liegt knapp vor dem Parteilinken Andreas Babler und der amtierenden SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Dabei konnte aber keiner der drei Bewerber wesentlich mehr als ein Drittel der Mitglieder für sich gewinnen: Doskozil erhielt 33,7 Prozent, Babler 31,5 Prozent und Rendi-Wagner 31,4 Prozent. Babler hatte zuvor angekündigt, dass er bei einem knappen Ergebnis trotzdem antreten würde. So teilte er nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses mit, er behalte sich eine Kandidatur auf dem Parteitag am 3. Juni vor. Das entspricht durchaus der Satzung, die die Entscheidung über den Vorsitz einem Parteitag vorbehält und eine Mitgliederentscheidung darüber nicht vorsieht. Babler, der bislang das Amt des Bürgermeisters von Traiskirchen in Niederösterreich innehat, hielt am Montagabend schon einmal eine Wahlparty mit Anhängern auf der Wiener Donauinsel ab.

Zieht sich Rendi-Wagner zurück?

Babler verwies dort auf die „Begeisterung“, die in der Befragung zum Ausdruck gekommen sei. Er dankte seinen Unterstützern dafür, dass er, ohne einen Apparat hinter sich zu haben, ein derart starkes Votum erreicht habe. Es gehe darum, eine „Alternative“ anzubieten. Er forderte eine Stichwahl unter den Mitgliedern. Das würde bedeuten, dass der Parteitag vorerst aufzuschieben wäre.

Doskozil hingegen forderte, das nun gegebene Ergebnis anzuerkennen, da „die Basis mehrheitlich entschieden“ habe. In einer Stellungnahme in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt zeigte er sich „glücklich“ über das Ergebnis und forderte von der Partei nun Einigkeit, die SPÖ müsse nun „auf Linie“ gebracht werden. Er gestand zu, dass jedes Mitglied das Recht habe, auf dem Parteitag um den Vorsitz anzutreten. Maßgeblich sei, welche Empfehlung nun die Gremien abgäben.

Auch mehrere SPÖ-Landesvorsitzende drangen nach Bekanntgabe des Ergebnisses darauf, es trotz des knappen Ausgangs anzuerkennen und Doskozil auf dem Parteitag zu wählen. So sagte der Salzburger Parteichef David Egger: „Das Ergebnis steht fest und das Ergebnis pickt“ (klebt). Ähnlich äußerten sich die Regionalvorsitzenden aus Niederösterreich und der Steiermark. Das sind allerdings alles Leute, die ohnehin als Doskozil-Anhänger gelten.

Rendi-Wagner – die vorab klargemacht hatte, dass sie sich aus der Politik zurückziehen werde, sollte sie nicht auf Platz eins landen - gab am Montag nur eine schriftliche Stellungnahme ab: „Auch wenn es ein sehr knappes Ergebnis ist, ist es aus meiner Sicht zu respektieren.“ Die nächsten Schritte würden am Dienstag in den Gremien festgelegt.

Doskozil setzt auf die Parteibasis

Die innerparteiliche Wahlkommission hatte seit dem Vormittag unter strenger Geheimhaltung getagt. Die Mitglieder durften nicht einmal ein Mobiltelefon mit in die Sitzung nehmen. Schon zuvor hatte ein Streit über die Herausgabe von Daten der Online-Abstimmung zwischen der Parteigeschäftsführung und der amtierenden Vorsitzenden der Kommission, die dem Doskozil-Lager zugerechnet wird, vom tiefen gegenseitigen Misstrauen insbesondere zwischen Rendi-Wagner und Doskozil gezeugt. Doskozil hatte im März die Mitgliederbefragung erzwungen, nachdem die Vorsitzende, entnervt wegen wiederholter Kritik, ihn aufforderte, aus der Deckung zu kommen.

Es war das erste Mal, dass die SPÖ diesen Weg gewählt hat, um über die Parteiführung zu entscheiden. Daher war der Modus unklar und umstritten. Aus dem ursprünglichen Zweikampf wurde ein Dreikampf, nachdem zwischendurch eine große Vielzahl von Personen eine Teilnahme an der Mitgliederbefragung reklamiert hatte. Die Beteiligung war trotz aller Turbulenzen rege: 107.133 Mitglieder, das sind 72,4 Prozent, haben teils online, teils per Post abgestimmt. Neben den drei Kandidaten konnten sie auch eine vierte Option wählen, nämlich ausdrücklich keinen von ihnen. Das kreuzten 3,46 Prozent an.

Mehr zum Thema 1/

Ob sich die Funktionäre, die als Delegierte auf den Parteitag entsandt werden, daran halten, ist offen. Doskozil hatte genau deshalb auf eine Mitgliederbefragung gedrungen, weil er sich dort bessere Chancen ausgerechnet hatte als bei einer Entscheidung innerhalb der Funktionärsschicht. Nun aber setzt er auf den Parteitag und eine Empfehlung in den Gremien, Babler hingegen auf eine Mehrheit unter den Mitgliedern in einer Stichwahl.