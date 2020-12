Debatte in Österreich : Wenn sich kaum einer testen lässt

In Österreich hat am Dienstag die erste Runde der Massentestungen auf das Coronavirus geendet. Die Tests sollten ursprünglich nach dem Vorbild der Slowakei ablaufen, wo sich zwei Drittel der Bevölkerung haben testen lassen. Man wolle „ein möglichst sicheres Weihnachtsfest zustande bringen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz, als er Mitte November die Tests ankündigte.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Nimmt man die Beteiligung als Maßstab, ist das Experiment gescheitert. Nicht einmal ein Viertel der Österreicher hat sich zu den Teststationen begeben, um den erforderlichen Abstrich für einen Antigen-Schnelltest vornehmen zu lassen.Insgesamt gingen rund zwei der neun Millionen Einwohner Österreichs zum Test. Dabei zeigen sich regional erhebliche Unterschiede. In Niederösterreich gingen 36 Prozent zu den Tests, im benachbarten Wien nur 14 Prozent. Insgesamt 4200 Personen wurden Corona-positiv getestet, das sind 0,21 Prozent.

Widerstand in SPÖ-Hochburg

Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Beteiligung an den Tests nicht so hoch war wie im Nachbarland Slowakei oder auch in der italienischen Provinz Südtirol, war die fehlende Verbindlichkeit. In der Slowakei gab es zwar nicht eine Verpflichtung, aber wer nach dem Test nicht einen Negativ-Bescheid vorweisen konnte, musste zwei Wochen zu Hause bleiben. In Südtirol gab es Einschränkungen für Arbeitnehmer.

Mehr zum Thema 1/

In Österreich wurden die Tests als Projekt von Bundeskanzler Kurz angesehen. Die Opposition und einige Landespolitiker beeilten sich zu erklären, dass die Massentestungen aufwendig, teuer und wirkungslos seien. Dabei tat sich besonders der für Gesundheit zuständige Wiener Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) hervor, dessen Kommunikation einer Aufforderung an die Bürger, sich diese Mühe zu ersparen, recht nahekam.

Erst spät, nachdem sich die sozialdemokratische Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner für die Tests starkgemacht hatte, schwenkte das Wiener Rathaus um. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begab sich sogar gemeinsam mit Kurz in eine Teststation. Der Bundeskanzler wiederum muss sich vorwerfen lassen, der Politisierung des Vorhabens dadurch Vorschub geleistet zu haben, dass er mit seinem Vorpreschen im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ORF die Länder und sogar seinen Gesundheitsminister Rudolf Anschober vom grünen Koalitionspartner überrascht hatte, von der Opposition ganz zu schweigen.