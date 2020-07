Österreich : Covid-19-Beschränkungen teils verfassungswidrig

Wegen angeblichen Verstoßes gegen das Ausgehverbot wurden in Österreich Tausende Anzeigen erstattet und Geldbußen verhängt. Was passiert nach dem Urteil des Verfassungsgerichts damit?

Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat einige der von der Regierung beschlossenen Beschränkungen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus als verfassungswidrig erklärt. Verordnete Ausgangsbeschränkungen seien teilweise nicht durch das vom Parlament beschlossenen Covid-19-Gesetz gedeckt gewesen, befand das Gericht am Mittwoch. Weil Tausende wegen Verstoßes gegen die – verfassungswidrigen – Verordnungen angezeigt wurden, wird jetzt über eine Generalamnestie debattiert.

Das Urteil (Aktenzeichen V 363/2020; V 411/2020) richtet sich gegen weit gefasste unbestimmte Ausgangsverbote und eine Ungleichbehandlung von kleineren und größeren Ladenlokalen im Zuge der Wiederöffnung der Geschäfte. Beide Regelungen sind seit dem 30. April nicht mehr in Kraft. Das Urteil zieht dennoch Grenzen für ähnlich gelagerte künftige Fälle. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte für Empörung gesorgt, als er im April sinngemäß erklärt hatte, Kritik an den Maßnahmen sei gegenstandslos, bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofes seien die Verfügungen bereits ausgelaufen.

Jetzt gab das Gericht den damaligen Kritikern in Teilen recht. „Dieses Gesetz bietet keine Grundlage dafür, eine Verpflichtung zu schaffen, an einem bestimmten Ort, insbesondere in der eigenen Wohnung, zu bleiben“, schrieben die Richter. Zwar dürfe das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden. Eine Pflicht zu Hause zu bleiben, könne aber nicht auf dieser Grundlage verhängt werden.

Allein in Wien 11.500 Anzeigen

Die türkis-grüne Regierung hatte wegen der Pandemie Mitte März das Verlassen der Wohnung nur aus triftigem Grund erlaubt, etwa für Arztbesuche, Lebensmitteleinkäufe, den Weg zur Arbeit oder Spaziergänge nur mit der Familie. Für unzulässig erachtete das Gericht, dass Bürger der Polizei gegenüber auf Anforderung den Aufenthalt im Freien begründen sollen mussten.

Allein in Wien wurden nach amtlichen Angaben im Zusammenhang mit den Corona-Virus-Verordnungen bisher 11.500 Anzeigen ausgestellt, in 8800 Fällen sei eine Geldstrafe verhängt worden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stellte eine „bürgerfreundliche Regelung“ für Bestrafte in Aussicht. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonte, die Juristen der Regierung hätten „alles nach bestem Wissen und Gewissen umgesetzt, es musste alles in kurzer Zeit geschehen“. Das Covid-19-Maßnahmengesetz sei außerdem in seinen inhaltlichen Bestimmungen bestätigt worden. Die Landeshauptleute von Wien und Oberösterreich, Michael Ludwig (SPÖ) und Thomas Stelzer (ÖVP) drängten auf eine bundesweit einheitliche Lösung.

Die Opposition, die die Regierung heftig kritisierte, verlangte eine Generalamnestie. Die SPÖ erklärte, der Gerichtshof habe „den schlampigen Umgang der Regierung mit dem Rechtsstaat“ bestätigt. Die FPÖ sah ein deutliches Zeichen für die Überforderung der zuständigen Minister. Die liberalen NEOS hielten der Regierung vor, über Monate bewusst gesetzeswidrig gehandelt zu haben.

Die Richter kritisierten zudem die Kriterien zur stufenweisen Wiederöffnung der Geschäfte. Die Verordnung, mit der Mitte April die Öffnung von Bau- und Gartenmärkten sowie kleiner Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche erlaubt wurde, sei eine Ungleichbehandlung zum Nachteil größerer Geschäfte. Auch sie wurde formal aufgehoben. Aus Sicht des Gerichts erfolgte sie ohne erkennbare sachliche Rechtfertigung. Auto- und Möbelhäuser hatten damals – erfolglos – darauf hingewiesen, dass bei ihnen angesichts der Größe und Weite der Ladengeschäfte das Ansteckungsrisiko oft geringer sei, als in kleineren Läden.

Dass mit dem im März beschlossenen Covid-19-Maßnahmengesetz das Epidemiegesetz „ausgehebelt“ worden sei und damit der Entschädigungsanspruch für behördlich geschlossene Betriebe entfiel, erachtet der Gerichtshof indes als verfassungskonform. Es verstoße nicht gegen das Grundrecht auf Unversehrtheit des Eigentums oder den Gleichheitsgrundsatz, wie mehrere Unternehmen in ihren Anträgen vorgebracht hatten.