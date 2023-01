Wehrdienstleistender getötet : Schusswechsel in österreichischer Kaserne

Polizisten ermitteln am Einsatzort nach einem Schusswechsel in der Flugfeld-Kaserne Wiener Neustadt Bild: dpa

Im österreichischen Bundesheer ist am Freitagfrüh ein Wachsoldat nach einem Schusswechsel durch einen Vorgesetzten getötet worden. Der Soldat hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Wien zuvor mehrere Schüsse abgegeben. Der Vorgesetzte wurde bei dem Vorfall verletzt. Über den Anlass der Auseinandersetzung gab es vorerst keine gesicherten Informationen. Laut Medienberichten soll dem Schusswechsel ein Streit zwischen dem jungen Soldaten und seinem Vorgesetzten vorangegangen sein.

Der Vorfall trug sich um 6:55 Uhr in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt zu, einer Stadt in Niederösterreich. In der Kaserne sind Soldaten des Jagdkommandos stationiert, das sind die österreichischen Spezialkräfte. Laut Verteidigungsministerium bedrohte ein 20 Jahre alter Grundwehrdienstleistender während der Wachablöse seine Kameraden und griff seinen Vorgesetzten an. Das war der diensthabende „Offizier vom Tag“, ein erfahrener, 54 Jahre alter Unteroffizier.

„Im Zuge der Auseinandersetzung kam es zur Abgabe mehrerer Schüsse, worauf der Grundwehrdiener tödlich getroffen wurde,“ teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Unteroffizier habe den Vorfall verletzt überlebt und werde im Krankenhaus behandelt. Ob seine Verletzung von einem Schuss herrühren, war zunächst unklar.

Die Beteiligten an dem Vorfall werden durch den Heerespsychologischen Dienst betreut, eine Untersuchungskommission wurde eingesetzt. Die Ermittlungen werden dabei durch die zivile Polizei geführt. Dazu führt die Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Spurensicherung und Befragungen durch, wie ein Polizeisprecher mitteilte.