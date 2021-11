Neuer Beschluss : In Österreich sind ab Montag Ungeimpfte im Lockdown

Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle gilt in Österreich von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das haben Bundeskanzler Alexander Schallenberg und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien beschlossen.

Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle gilt in Österreich von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das haben Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien beschlossen.Wer nicht durch eine Impfung (oder eine überstandene Infektion) einen Immunschutz hat, soll nur mehr für unvermeidliche Besorgungen oder zur Erwerbsarbeit das Haus verlassen dürfen.

Schallenberg hatte bereits am Freitag angekündigt, es solle am Sonntag nach Beratungen mit den Landeshauptleuten und dem zentralen Parlamentsausschuss „grünes Licht“ für diese Maßnahme geben. Beschlossen war sie da schon für die besonders stark betroffenen Bundesländer Oberösterreich und Salzburg.

Die vierte Ansteckungswelle ist in Österreich höher als alle bisherigen. Deshalb wurde zu Beginn dieser Woche bereits eine 2-G-Regel für Gastronomie und Veranstaltungen eingeführt. Das hat der Impfkampagne, die zuvor monatelang weitgehend eingeschlafen war, wieder Schub verschafft, gleichwohl sind in ganz Österreich erst 65 Prozent der Einwohner immunisiert. Da die Kapazitäten der Krankenhäuser, besonders der Intensivstationen, an die Belastungsgrenze zu gelangen drohen, will die Regierung mit den Ausgangsbeschränkungen für nicht immunisierte Personen eine Notbremse ziehen.

Der Lockdown für nicht Immunisierte soll nach den Worten des Bundeskanzlers vom Freitag „stichprobenartig“ überwacht werden. Die Wohnung verlassen könne man dann, wenn man der Arbeit nachgehen oder notwendige Besorgungen machen müsse oder sich „die Füße vertreten“ wolle. Extrem engmaschige Kontrollen könne es nicht geben, sagte Schallenberg: „Wir leben ja nicht in einem Polizeistaat und können und wollen nicht an jeder Straßenecke kontrollieren.“

Wegen der in die Höhe schießenden Corona-Zahlen hat Deutschland Österreich von diesem Sonntag an zum Hochrisikogebiet erklärt. Das bedeutet, dass von nicht notwendigen Reisen dorthin abgeraten wird – nach den Worten von österreichischen Tourismusvertretern „ein Desaster“.