Litauen : Ökonom Nauseda gewinnt Präsidentenwahl

In Litauen hat der 55-jährige Ökonom Gintanas Nauseda die zweite und entscheidende Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 80 Prozent aller Wahlbezirke kommt der unabhängige Politikneuling auf knapp 70 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie die staatliche Wahlkommission in Vilnius am späten Sonntagabend mitteilte. Damit lag Nauseda in der Stichwahl um das höchste Staatsamt des baltischen EU- und Nato-Landes uneinholbar vor der ehemaligen Finanzministerin Ingrida Simonyte, die im litauischen Fernsehen ihre Niederlage einräumte.

Auch Amtsinhaberin Dalia Grybauskaite, die gemäß Verfassung nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht noch einmal antreten durfte, gratulierte. In einer Mitteilung und auf Facebook wünschte sie ihrem Nachfolger „viel Kraft und Erfolg“ bei der Erfüllung der Wählererwartungen. Nauseda wird sein Amt am 12. Juli antreten.

Ökonom fordert Aufbau eines „Wohlfahrtsstaats“

Nauseda ist parteilos, gilt als moderat und hat sich in Litauen mit klaren Positionen zu Wirtschafts- und Finanzthemen einen Namen gemacht. Im Wahlkampf nannte der Wirtschaftswissenschaftler als Ziele den Aufbau eines „Wohlfahrtsstaats“ und „mehr politischen Frieden“.

Den ersten Wahlgang am 12. Mai mit insgesamt neun Kandidaten hatte die 44-jährige Simonyte mit 31,3 Prozent der Stimmen noch hauchdünn vor Nauseda mit 30,9 Prozent gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag nach vorläufigen Angaben bei 53,4 Prozent.

In Litauen hat das Staatsoberhaupt vorwiegend repräsentative Aufgaben, im Vergleich zum deutschen Bundespräsidenten aber weitergehende Kompetenzen in der Außen- und Verteidigungspolitik. Grybauskaite vertrat ihr Land regelmäßig bei EU-Gipfeln.