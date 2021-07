Mittelmeer : „Ocean Viking“ rettet 200 Migranten

In mehreren Einsätzen im Mittelmeehr hat die Mannschaft der „Ocean Viking“ mehr als 200 Menschen an Bord genommen. Darunter sind fast 70 Kinder.

Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ der europäischen Organisation SOS Méditerranée hat binnen weniger Tage mehr als 200 Menschen von überfüllten Flüchtlingsbooten an Bord genommen. Unter den seit Donnerstag im Mittelmeer geretteten 203 Migranten seien 67 Minderjährige, erklärte die Organisation am Sonntag. Den Angaben zufolge wurden die Flüchtlinge in vier verschiedenen Rettungsaktionen aufgenommen. Sie kommen aus Ägypten, Gambia, Libyen, Südsudan, Syrien und Tunesien.

Allein am Sonntag seien bei einer Rettungsaktion in den Gewässern um Malta 71 Personen von einem überladenen Holzboot aufgenommen worden. Sie leiden den Angaben zufolge an Erschöpfung, da sie weder Wasser noch Lebensmittel an Bord hatten. Vier Geflohene hätten deshalb liegend von Bord geholt werden müssen. Das Boot sei drei Tage zuvor von der libyschen Küste aus aufgebrochen.

Das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. Allein in diesem Jahr sind bis Anfang Juli laut der Internationalen Organisation für Migration mindestens 866 Menschen beim Versuch ums Leben gekommen, auf diesem Weg nach Europa zu gelangen. Im vergangen Jahr waren es nach offiziellen Zahlen insgesamt mehr 1200 Menschen. Fachleute gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.