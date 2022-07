Supreme Court : Oberstes US-Gericht legt Bidens Migrationsregelung auf Eis

Ukraine-Überblick : Selenskyj hofft auf Durchbruch in Istanbul – und an der Front

In der Türkei zeichnet sich eine Einigung zum Ende der russischen Getreideblockade im Schwarzen Meer durch ein gemeinsames Kontrollzentrum in Istanbul ab. Präsident Selenskyj äußert sich indes optimistisch zur Lage an der Front. Der Überblick