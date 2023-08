Aktualisiert am

Der frühere US-Präsident Barack Obama mahnt: Die Demokraten sollten Donald Trump ernster nehmen. Im Wahlkampf will er Joe Biden uneingeschränkt unterstützen, wie US-Medien berichten.

Der frühere US-Präsident Barack Obama soll den derzeitigen Amtsinhaber Joe Biden bei einem privaten Abendessen davor gewarnt haben, den früheren Präsidenten Donald Trump und seine politischen Stärken zu unterschätzen. Das berichtet die „Washington Post“ und beruft sich dabei auf zwei mit dem Treffen vertraute Personen, die namentlich nicht genannt werden wollten.

Das Treffen im Weißen Haus soll bereits am 27. Juni stattgefunden haben. Obama warnte dem Bericht zufolge insbesondere vor Trumps treuer Anhängerschaft, der konservativen und Trump-freundlichen Medienlandschaft sowie der zunehmenden Spaltung der Vereinigten Staaten in politische Lager. Als Präsidentschaftskandidat sei Trump deutlich ernster zu nehmen, als dies die Demokraten bislang täten. Dabei sei es Obama dezidiert nicht um Bidens politische Fähigkeiten gegangen, sondern um die Anerkennung von Trumps starkem Einfluss auf die Republikaner.

Bei dem Abendessen soll Obama Präsident Biden außerdem seine uneingeschränkte Unterstützung für den Wahlkampf zugesichert haben. Auf diese dürften die Demokraten angewiesen sein, gilt Obama doch nach wie vor als einer der beliebtesten Politiker des Landes. Obama freue sich darauf, die Demokraten im nächsten Herbst zu unterstützen, und bei „keinem Rennen steht mehr auf dem Spiel als bei Präsident Bidens Wiederwahl“, sagte ein Sprecher Obamas gegenüber „NBC“, die ebenfalls über das Treffen im Weißen Haus berichteten.

Trump ist derweil mit einer Reihe von juristischen Verfahren konfrontiert. Nach der beispiellosen Anklage im Zusammenhang mit Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol muss der Ex-Präsident erstmals vor Gericht erscheinen. Bei einem Termin, der voraussichtlich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit/Abend deutscher Zeit) an einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington stattfinden soll, wird unter anderem die Verlesung der Anklage erwartet. Unklar war zunächst, ob Trump persönlich kommt oder zugeschaltet wird. Umfragen zufolge liegt Trump im Rennen der republikanischen Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur mit großem Abstand vorne.