Auftritt von Obama und Biden : „Honey, alles wird gut“

Barack Obama am Samstag in Philadelphia bei einer Wahlkampfveranstaltung für die demokratischen Kandidaten John Fettermann und Josh Shapiro Bild: AFP

Barack Obama kann es sich erlauben, Scherze über seine Beliebtheit zu machen. Gerade hat die Menge in der Arena in Philadelphia zu kreischen begonnen, als er den Namen seiner Frau erwähnte. Er wisse ja, wie das sei: Erst Michelle, dann seine Töchter Malia und Natasha, dann Sunny – „der Hund“ –, dann komme er. Wieder johlen die Zuschauer.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Vor anderthalb Stunden hat Obama mit Präsident Joe Biden die Bühne im Liacouras Center betreten, jetzt ist er nach drei Rednern der Schlussakt der letzten großen Wahlkampfveranstaltung der Demokraten vor den Kongresswahlen am Dienstag. Es ist fast halb sieben und die ersten haben schon mittags in der langen Schlange angestanden, doch Obama hat keine Mühe, dass ihm alle an den Lippen hängen. Viele der mehr als 7000 Zuschauer sind seinetwegen gekommen.

Auch Biden macht an diesem Abend Scherze, aber nur über seine politischen Gegner – besser nicht über seine eigene Beliebtheit, auch wenn die Demokraten unter sich sind. Für Obama ist Philadelphia die letzte Station einer Tour durch mehrere Bundesstaaten, in denen die Demokraten auf der Kippe stehen. Biden dagegen hat sich in den vergangenen Wochen vor allem dort gezeigt, wo eine demokratische Mehrheit wahrscheinlich ist. Nur wenige Kandidaten wollten die Hilfe des amtierenden Präsidenten, zu unbeliebt ist er unter den Amerikanern. In Umfragen heißen immer noch nur 40 Prozent der Befragten seine Politik gut. Das größte Problem: die schlechte wirtschaftliche Lage.

Es wäre ein leichtes gewesen, die Rollen hier in Philadelphia vorab zu verteilen: Obama, der Beliebte, 18 Jahre jünger als Biden, ein begnadeter Redner und noch dazu einer, der politisch nichts mehr zu verlieren hat. Schon am Morgen hatte er mit dem demokratischen Senatskandidaten John Fetterman auf einer Wahlkampfbühne in Pittsburgh gestanden. Im Kontrast dazu Biden, der Ungeliebte, mit 79 Jahren ein wenig steif in der Erscheinung, mit gelegentlichen Aussetzern in seinen Reden und der über allem hängenden Frage, ob er 2024 trotz allem noch einmal antritt.

Doch bei den Demokraten geht es an diesem Abend mehr denn je darum, ihre Einigkeit zu demonstrieren. Die Lage vor den Zwischenwahlen ist ernst. Dass die Partei das Repräsentantenhaus verliert, gilt inzwischen als ausgemacht; es bleibt die Hoffnung auf eine Mehrheit im Senat. Die könnte sich hier in Pennsylvania entscheiden, wenn es Fetterman gelingt, gegen den Republikaner Mehmet Oz zu gewinnen.

„Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt gerade einen hervorragenden Präsidenten im Weißen Haus haben“, ruft Obama dem Publikum zu und bekommt dafür Applaus. Biden hat ihn zuvor als „historischen Präsidenten“ und „lieben Freund“ bezeichnet. Es steht außer Frage, dass Obama der bessere Redner ist, dass er, wohl auch wegen seines Alters, einen kürzeren Draht zu den Zuschauern hat. Er plaudere jetzt ein kleines Geheimnis aus, sagt der frühere Präsident etwa an einer Stelle. Wenn seine Frau Michelle wegen der vielen schlechten Nachrichten manchmal entmutigt sei, sage er ihr: „Honey, alles wird gut.“ Sätze, die man sich aus Bidens Mund schwerlich vorstellen kann.

Doch wenn es um die politische Kernbotschaft geht, geben sich die beiden an diesem Abend in Philadelphia nichts. „Ich verstehe, dass die Demokratie nicht an oberster Stelle steht, wenn ihr euch fragt, wie ihr eure Rechnungen bezahlen sollt“, sagt Obama. Doch es gebe einen Grund dafür, warum Generationen von Amerikanern für die Demokratie des Landes gestorben seien. Man dürfe sie nicht für selbstverständlich halten. Immer wieder sagt er: So absurd manche Schachzüge der Republikaner auch seien, zum Lachen sei das Ganze nicht.

Auch Biden warnte in den vergangenen Wochen immer wieder vor der Gefahr für die amerikanische Demokratie, doch hier in Philadelphia redet er sich besonders in Rage, mahnt die Zuschauer eindringlich, zur Wahl zu gehen. „Diese Leute mit den Gewehren vor den Wahllokalen? Kommt schon. Wo zur Hölle glauben die, dass sie sind?“ Es stehe auch der „Charakter auf dem Stimmzettel“.

Keine Spur von dem Mann, der in einer Rede in der vergangenen Woche erst fälschlicherweise vom Irak- statt vom Ukrainekrieg sprach und dann sagte, der Fehler sei ihm unterlaufen, weil sein Sohn Beau im Irak gestorben sei. Beau Biden diente zwar im Irak, starb aber an einem Gehirntumor, und sein Vater glaubt, er habe seine Ursache in den giftigen Dämpfen der amerikanischen Müllverbrennungsgruben im Irak. Biden hebt immer wieder hervor, er sei einer zweiten Kandidatur gesundheitlich gewachsen – und wenn nicht, würde er es kommunizieren.

Mehr zum Thema 1/

Seine republikanischen Gegner schlachten jeden Aussetzer des Präsidenten medial aus. Geht es aber nach dem Alter, dürfte ihr künftiger Präsidentschaftskandidat 2024 auch nur wenig jünger sein als Biden. Bisher hat Donald Trump nur Andeutungen gemacht. In einem Bericht des Nachrichtenportals „Axios“ hieß es nun jedoch von engen Vertrauten, er könnte seine abermalige Kandidatur am 14. November ankündigen. Das hänge jedoch noch vom Ergebnis der Kongresswahlen ab. Tritt Trump noch einmal an, wird er 78 sein, wenn sein Name auf dem Wahlzettel steht. Biden wäre dann 81 Jahre alt.