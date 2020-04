Nutzen aus Corona-Krise : Der IS ist noch da

Oberst Myles Caggins fasst es in eine nüchterne und einfache Formel: „Wir machen weiter mit dem, was wir tun, sie machen weiter mit dem, was sie tun“, sagt der amerikanische Sprecher der internationalen Koalition gegen den „Islamischen Staat“ (IS). Der Kampf gegen die Terrororganisation wird auch in Corona-Zeiten weitergeführt.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Gerade wurde an mehreren Fronten eine Großoffensive geführt, der die irakischen Sicherheitskräfte den Codenamen „Helden des Sieges“ gegeben haben. Amerikanische Kampfflugzeuge und Drohnen leisteten Luftunterstützung. Im Nordosten Syriens wurden erst vor einigen Tagen bei Razzien mehrere IS-Extremisten aus der mittleren Führungsebene festgesetzt.