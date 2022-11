Streit über Nummernschilder : Borrell warnt vor Gewalt im Nordkosovo

Streit um Nummernschilder: Kundgebung in Nord-Mitrovica am 6. November Bild: EPA

Dem Außenbeauftragten der Europäischen Union, Josep Borrell, ist es in acht Stunden langen Verhandlungen zwischen dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti nicht gelungen, die jüngste Krise zwischen beiden Seiten zu überwinden. Die Regierung des Kosovos will von Dienstag an Autofahrer bestrafen, deren Fahrzeuge im Kosovo zugelassen sind, aber mit serbischem Nummernschild fahren. Nach der entsprechenden Ankündigung vor zwei Wochen hatten sich die Vertreter der serbischen Minderheit, die im Norden des Kosovos lebt, aus den gemeinsamen Institutionen des Landes zurückgezogen. Das betrifft insbesondere 600 Polizisten im Nordkosovo, die seitdem nicht mehr zum Dienst erscheinen. Borrell sprach am Montag in Brüssel von einer „sehr gefährlichen Situation“, die in den nächsten Tagen zu einem neuerlichen Ausbruch der Gewalt führen könne.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Für das Scheitern machte er allein Kurti verantwortlich. Borrell rief den Regierungschef auf, die Strafmaßnahmen und alle weiteren Schritte einseitig zu suspendieren. Allerdings hatte sich Kurti, wie der Außenbeauftragte darlegte, einem solchen, von Borrell vorgelegten Kompromissvorschlag widersetzt, während Vucic bereit war, dem Vorschlag zuzustimmen, dass Serbien keine weiteren Nummernschilder für Gemeinden im Kosovo ausstellt.

Der Konflikt rührt an den Kern der ungelösten Identitätsfragen im Land. Hörbar wütend kündigte Borrell an, die Außenminister über Kurtis Weigerung zu informieren, sich an „internationale Verpflichtungen zu halten“. Für den Kosovo könnte dies bedeuten, dass er beim Westbalkan-Gipfel in gut zwei Wochen in Tirana nicht mit der lange erwarteten Visa-Liberalisierung für Einreisen in die Europäische Union rechnen kann. Hier hatte sich zuletzt Bewegung abgezeichnet; insbesondere Deutschland machte sich dafür stark.