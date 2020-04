Wiederaufbau von Notre Dame : Frankreichs verwundetes Herz blutet weiter

Vor einem Jahr brannte Notre-Dame. Präsident Macron kündigte damals an, die weltbekannte Kathedrale werde bis 2024 wiederaufgebaut. Doch dieses Ziel ist in weite Ferne gerückt.

Der Schock über den Brand in der Kathedrale Notre-Dame von Paris sitzt ein Jahr später noch tief. Der Fünf-Sterne-General Jean-Louis Georgelin nennt das beschädigte Gotteshaus das „verwundete Herz unserer Nation“. Den früheren Generalstabschef der Armee hatte Präsident Emmanuel Macron aus dem Ruhestand zurückbeordert, um einen höchst ehrgeizigen Instandsetzungsplan zu überwachen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Binnen fünf Jahren, so des Präsidenten Ziel, sollte die Kathedrale für die Gläubigen und Besucher aus aller Welt wieder hergestellt sein. Doch sein vollmundiges Versprechen, pünktlich zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 das Bauwerk der Welt zu präsentieren, ist neuer Vorsicht gewichen. Unter dem Eindruck der Corona-Krise forderte Macron am Montagabend zu einem Umdenken auf. Es gelte, die Fähigkeit wieder zu erlernen, in langen Zeiträumen zu denken. „Wir sind verwundbar, das hatten wir vergessen“, sagte er.