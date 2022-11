Bedrohung durch Russland : „Wir sind vorbereitet, was auch immer kommen mag“

Aktualisiert am

„Wir sind vorbereitet, was auch immer kommen mag“

Ein norwegischer Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A2 auf dem Truppenübungsplatz in Rena (Archivbild) Bild: Norwegian Armed Forces

Herr Minister, Norwegen teilt sich knapp 200 Kilometer Grenze mit Russland, vor vier Wochen haben Sie die militärische Warnstufe weiter angehoben. Wie ernst ist die Sicherheitslage?

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Die Sicherheitslage in ganz Europa hat sich sowohl kurz- als auch langfristig grundlegend verändert. Die Situation stellt uns alle auf den Prüfstand. Wir sind mit einer so ernsten Sicherheitslage konfrontiert wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und natürlich ist für Norwegen die Situation im hohen Norden von großer Bedeutung. Wir wissen, dass Russland aufgrund der schweren Verluste in der Ukraine mi­litärisch konventionell geschwächt ist, aber sie haben immer noch ihre Nordflotte auf der Kola-Halbinsel . . .