„Wir sind vorbereitet, was auch immer kommen mag“

Bedrohung durch Russland : „Wir sind vorbereitet, was auch immer kommen mag“

Ein norwegischer Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A2 auf dem Truppenübungsplatz in Rena (Archivbild) Bild: Norwegian Armed Forces

Herr Minister, Norwegen teilt sich knapp 200 Kilometer Grenze mit Russland, vor vier Wochen haben Sie die militärische Warnstufe weiter angehoben. Wie ernst ist die Sicherheitslage?

Die Sicherheitslage in ganz Europa hat sich sowohl kurz- als auch langfristig grundlegend verändert. Die Situation stellt uns alle auf den Prüfstand. Wir sind mit einer so ernsten Sicherheitslage konfrontiert wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und natürlich ist für Norwegen die Situation im hohen Norden von großer Bedeutung. Wir wissen, dass Russland aufgrund der schweren Verluste in der Ukraine mi­litärisch konventionell geschwächt ist, aber sie haben immer noch ihre Nordflotte auf der Kola-Halbinsel . . .

Keine 200 Kilometer von der norwe­gischen Grenze entfernt . . .

. . . und sie haben die Fähigkeiten, die Seekommunikationslinien zwischen Ame­rika und Europa zu bedrohen wie auch die ganze kritische Infrastruktur unter Wasser. Wir haben schon im De­zember letzten Jahres, also vor der russischen Invasion in der Ukraine, unsere Wachsamkeit erhöht. Wir haben sowohl auf der zivilen als auch auf der militärischen Seite viele Schritte unternommen. Nach den Explosionen der Nord-Stream-Pipelines haben wir weitere Maßnahmen ergriffen, um unsere kritische Infrastruktur zu sichern.

Sie haben etwa 9000 Kilometer Pipelines für die Gas-und Ölindustrie.

Ja, der Öl- und Gassektor ist ein riesiger Wirtschaftszweig für Norwegen, und er ist wichtig für ganz Europa. Jetzt sogar umso mehr, nachdem Putin die Energie als Druckmittel in diesem Konflikt einsetzt. Deshalb hat die Industrie ihre Gaslieferungen erhöht. Aber wir haben auch unsere Präsenz im Nordmeer erhöht. Die Küstenwache ist die ganze Zeit dort. Wir ha­ben Überwachungsflugzeuge im Einsatz, und F-35-Kampflugzeuge in der Luft. Da­zu kommt die Präsenz unserer Alliierten im Nordmeer. Wir müssen aber nicht nur Infrastruktur im Meer schützen – auch an Land gibt es Industrieanlagen, die für die Gasversorgung Europas von großer Be­deutung sind. Unsere Heimwehr der Streitkräfte und die Polizei sichern diese jetzt gemeinsam.

Ist es nicht so, dass früher der Fokus nicht so sehr darauf gelegen hat, wie verwundbar diese Infrastruktur ist?

Die Explosionen der Pipelines in der Ostsee haben zu einer Verschiebung geführt. Aber wir waren auch vorher präsent vor der Küste, und die Unternehmen tun viel, um ihre Infrastruktur zu überwachen. Wir haben eine neue Situation und haben unsere Aktivitäten angepasst. Unsere In­frastruktur ist jetzt für ganz Europa wichtig.

Besonders für Deutschland, Oslo ist der größte Gaslieferant. Wie lange hat es nach den Explosionen gedauert, bis Sie einen Anruf aus Berlin bekommen haben?

Wir wurden sofort kontaktiert, auch von anderen Verbündeten, die ihre Unterstützung und Präsenz hier angeboten haben. Auch die NATO hat sehr schnell reagiert. Wir schätzen dieses Engagement unserer engen Verbündeten sehr. Wir müssen uns nur klar machen, dass dieser Schutz für einen langen Zeitraum nötig sein wird. Auch wenn wir unsere eigenen Kapazitäten haben, ist es wichtig für uns, dass un­sere Verbündeten präsent sind.

Wie gut kann man so viel Infrastruktur im Meer schützen?

Wir überwachen ausländische Aktivitäten. Wir haben ein gutes Bild davon, was andere Länder tun oder nicht tun. Es gibt eine en­ge Zusammenarbeit zwischen den Regierungsbehörden und den Unternehmen. Wenn wir so präsent sind wie derzeit, ist es sehr schwierig für jemanden, etwas zu versuchen.

Gerade liegen ein britischer Flugzeugträger im Hafen von Oslo und mehrere Fregatten, auch eine deutsche. Ist das einSi­gnal an einen möglichen Saboteur wie Moskau?

Wir haben uns immer eine gute und stärkere Präsenz der Alliierten im Nordmeer gewünscht, besonders im hohen Norden, aber auch weiter südlich. Das ist jetzt noch wichtiger geworden. Es ist ein Signal an den Rest der Welt, dass wir vereint sind. Wir stehen das gemeinsam durch. Wir sind vorbereitet, was auch immer kommen mag.