In Finnland, Schweden und Norwegen hat am Montag die Militärübung „Arctic Challenge“ begonnen. Das Luftwaffentraining findet alle zwei Jahre statt, doch dieses Mal ist es umfangreicher denn je. Über rund anderthalb Wochen sind auf dem dünn besiedelten Gebiet von der Grenze Russlands bis zum Europäischen Nordmeer rund 150 Militärflugzeuge aus 14 Nationen im Einsatz.

Schon Mitte vergangener Woche kam dafür der amerikanische Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, das größte Schiff dieser Art weltweit, vollbepackt mit Kampfflugzeugen in den Fjord von Oslo. In Norwegen wurde das als starkes Signal der USA gedeutet, eng an der Seite der nördlichen NATO-Mitglieder zu stehen. Spekuliert wurde darüber, wie weit sich der Flugzeugträger im Laufe der Übung wohl nach Norden bewegen würde. Als unwahrscheinlich galt eine Fahrt weiter als bis Tromsø, alles andere würde wohl von Russland als Provokation aufgefasst, auf die es reagieren müsse, hieß es in Oslo.