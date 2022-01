Norwegens Ministerpräsident : „Wir liefern so viel Gas, wie wir können“

Jonas Gahr Støre am Mittwoch in Berlin. Bild: Andreas Pein

Herr Ministerpräsident, Sie teilen eine Landgrenze mit Russland – wie sehr sind Sie über die aktuellen Entwicklungen an der Grenze zu Ukraine beunruhigt?

Mich besorgen die Entwicklungen dort. Mich besorgt es, wenn eine Stationierung von militärischen Kräften im heutigen Europa ein Weg wird, zu kommunizieren. Mich besorgt es, dass wir Grund haben, eine militärische Intervention zu befürchten, was nichts anderes bedeutet als einen Krieg in Europa. Ich bin aber nicht besorgt über die Situation an unserer Grenze mit Russland. Wir leben seit 1000 Jahren in Frieden mit Russland. Wir haben eine lange Tradition, Grenzangelegenheiten konstruktiv zu lösen. Ich sage immer: hoher Norden, niedrige Spannungen. Und für die NATO ist Norwegen Auge und Ohr im Norden, wir beobachten die Aktivitäten in der Region genau.