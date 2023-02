Der nuklear angetriebene russische Eisbrecher Yakutia am 22. November 2022 in Sankt Petersburg Bild: Reuters

Im Falle einer Eskalation des Krieges in der Ukraine und eines Konflikts zwischen Russland und der NATO wird Norwegen eines der ersten Ziele sein, davon gehen die norwegischen Nachrichtendienste aus. Der „unberechenbare“ Nachbar Russland wird in der jährlichen Risikoanalyse „Fokus“ als größte Bedrohung für Norwegen genannt. Auch wenn Russland derzeit durch den Krieg in der Ukraine konventionell geschwächt sei, sei es nicht weniger gefährlich, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht.

Gewarnt wird, dass angesichts der Schwächung der konventionellen militärischen Fähigkeiten Russlands die Bedeutung der Atomwaffen für Moskau erheblich zugenommen habe. Ein zentraler Teil der nuklearen Kapazitäten des Landes befinde sich auf U-Booten und auf Oberflächenschiffen der Nordflotte. Taktische Atomwaffen bildeten eine „ernsthafte Bedrohung“, weiterhin gehe aber auch von Russlands Unterwasserkapazitäten, seinen Anti-Satelliten-Waffen und seinen Cyberfähigkeiten eine Bedrohung für Norwegen und die NATO aus.

Die See- und Luftstreitkräfte seien „im Wesentlichen intakt“, überdies werde Russland seine militärischen Fähigkeiten innerhalb von fünf bis zehn Jahren wieder aufbauen. Im Falle eines Konflikts sei aufgrund der von Russland entwickelten Überschall- und Hyperschallraketen nur eine sehr kurze Vorwarnzeit möglich.

Russland könnte noch autoritärer werden

Die geopolitische Rolle Norwegens ist dem Bericht zufolge wichtiger geworden, da Europa auf absehbare Zeit von norwegischen Energielieferungen abhängig sei. Sabotageakte gegen die Infrastruktur würden bei einem weiter eskalierenden Konflikt wahrscheinlicher, so die Studie. Sie würden umso wahrscheinlicher, je schlechter es in der Ukraine für Russland laufe.

Die Aussicht auf eine schwedische und finnische NATO-Mitgliedschaft habe für Moskau ein Sicherheitsproblem geschaffen, heißt es weiter. Nordeuropa sei für Moskau in einem potentiellen Konflikt mit der NATO von entscheidender Bedeutung, da die Region in der Nähe der russischen Kerngebiete liege.

Die NATO-Erweiterung bedeute, dass sich Russlands Landgrenze zur NATO mehr als verdopple, von 1200 auf etwa 2600 Kilometer. Dies habe Auswirkungen auch auf die Stationierung von russischen Truppen auf der Kola-Halbinsel. Derzeit ist dort aufgrund des Krieges in der Ukraine nach Schätzung der norwegischen Behörden nur noch ein Bruchteil der russischen Truppen stationiert.

Nach der Analyse ist die innenpolitische Lage Russlands instabil, die Machtelite stehe vor einem unvermeidlichen Generationenwechsel, das könne zu Machtkämpfen innerhalb der Elite führen. In Verbindung mit einer demografischen Krise und einem wirtschaftlichen Abschwung könne dies zu einer Zersplitterung des Staatsapparates und zu einer Regionalisierung, im Extremfall auch zu einem Zusammenbruch des Regimes und zu einem Bürgerkrieg führen.

Ausgegangen wird davon, dass Russland in nächster Zeit noch autoritärer und militarisierter wird; es gebe heute kaum Anzeichen für eine Demokratisierung des Landes. Ein instabiles Russland bedeute jedoch auch, dass die Entscheidungsprozesse in Bezug auf Norwegen und die gesamte Region weniger vorhersehbar würden.

Gewarnt wird in dem Bericht weiterhin, dass die Arktis zunehmend zu einer Arena der Rivalität zwischen den Großmächten werden könne, da der Krieg in der Ukraine Russland dazu bringe, seine Interessen, die es bedroht sehe, noch stärker durchzusetzen.