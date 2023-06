Aktualisiert am

Will näher an die EU rücken: Dimitar Kovacevski Bild: Andreas Pein

Herr Ministerpräsident, wie blicken Sie auf das, was am Wochenende in Russland passiert ist?

Es hat gezeigt, dass es Schwächen gibt im russischen System. Aber das war schon klar. Nichts von dem, was das Ziel des Angriffs vom 24. Februar auf die Ukraine war, wurde schließlich erreicht. Wenn man wie wir einst Teil von Jugoslawien war, hat man schon erlebt, welchen Effekt paramilitärische Gruppen haben...

...wie die Wagner-Gruppe...

Sie alle zeichnen sich dadurch aus, sich nicht an das Kriegsrecht zu halten und durch einen Mangel an Beachtung der Kommandohierarchie. Nicht anders ist es offensichtlich in Russland.