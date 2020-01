Wie Minderheitenrechte schaden : Lähmende Gleichberechtigung

Minderheitenrechte sind immer gut, so lautet ein Mantra der Zeit. Je mehr davon ein Staat gewähre, desto besser. Unlängst ist jedoch eine angesehene Juristenkommission zu dem Schluss gekommen, dass auch das Gegenteil der Fall sein kann und sogar der Fall ist in Europa. Die detailliert belegte These der Kommission lautet: Ein Übermaß an Minderheitenrechten kann das Funktionieren von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gefährden.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Die Sachverständigen gehören der „Venedig-Kommission“ des Europarats an. Sie erstellt Rechtsgutachten für den Europarat, dessen Mitgliedstaaten und Dritte. „Europäische Kommission für Demokratie durch Recht“ lautet der volle Name dieses Gremiums, und wer dessen Arbeit über die Jahre verfolgt hat, wird der folgenden Selbstbeschreibung nicht widersprechen: „Die Kommission verfolgt aufmerksam gesellschaftliche Veränderungen, die in Verfassungsnormen ihren Niederschlag finden.“