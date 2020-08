Neue Regierung Nordmazedoniens : Führen nach Proporz

Erstmals in der Geschichte des Landes soll in Nordmazedonien, das seit März dieses Jahres der jüngste Mitgliedstaat der Nato ist, ein Albaner Ministerpräsident werden. Das ist das auffälligste Ergebnis der Koalitionsverhandlungen in dem Balkanstaat, der auch ein EU-Beitrittskandidat ist. Es weist über das innenpolitische Tagesgeschehen hinaus. In Nordmazedonien vollzieht sich nämlich beispielhaft der immer umfassendere Umbau eines parlamentarischen Systems, in dem jede Stimme gleich viel zählt, in eine ethnische Proporz- und Konsensdemokratie, in der nicht mehr entscheidend ist, was gesagt wird, sondern wer etwas sagt – respektive welchen ethnischen Hintergrund der Sprechende hat.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Das ist zwar nicht grundsätzlich neu für Nordmazedonien, wird inzwischen aber immer weiter ausdifferenziert und hat nun einen neuen Höhepunkt erreicht. Da Nordmazedonien als südlichster Teil der „Balkanroute“ (abgesehen von Griechenland, wo sie beginnt) im Zuge der Migrationskrise auch in Deutschland in den vergangenen Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, lohnt auch deshalb ein genauerer Blick darauf.