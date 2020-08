Nordkoreas Geschwisterpaar : Noch mehr Macht für Kims Schwester

Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NIS hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seiner jüngeren Schwester Kim Yo-jong Machtbefugnisse für die Politik gegenüber Südkorea und Amerika übertragen. Dies berichteten laut der Nachrichtenagentur Yonhap südkoreanische Abgeordnete, die vom Geheimdienst über die Erkenntnisse informiert worden seien. Kim Yo-jong sei de facto zur zweiten Frau im Staate aufgewertet worden. Dies bedeute aber nicht, dass Kim Jong-un, über dessen Gesundheitszustand spekuliert wird, eine Nachfolgeregelung getroffen habe; er halte weiterhin die absolute Macht in Händen.

Nach Ansicht von Beobachtern könnte das bedeuten, dass die Schwester auf Weisung oder mit Billigung ihres Bruders Anordnungen erteilen oder sich in der Presseöffentlichkeit äußern könne. Dies hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. So hatte Kim Yo-jong im Juni die Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong angeordnet. Sie selbst hatte erklärt, dies sei „in Ausübung der Macht, die der Oberste Führer mir übertragen hat“, geschehen. Zudem hat sie jüngst neue rhetorische Akzente gegenüber Amerika gesetzt.

Kein wirtschaftlicher Aufschwung

Ebenfalls am Donnerstag wurde bekannt, dass Kim Jong-un auf einer Sitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei eingestanden hat, der unter seiner Führung formulierte Fünfjahresplan von 2016 habe nicht den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Das Erreichen der Ziele habe sich wegen unerwarteter Herausforderungen verzögert und der Lebensstandard der Bevölkerung habe sich nicht merklich verbessert, sagte der Machthaber laut Staatsmedien. Ein neuer Fünfjahresplan soll nun von einem Parteikongress im Januar verabschiedet werden.

Das Eingeständnis nicht erreichter Ziele ist bemerkenswert, da es zu den zentralen Versprechen Kim Jong-uns nach seiner Machtübernahme gehörte, das Leben der Menschen zu verbessern. Beobachter vermuten, dass er damit die aktuelle Corona-Krise als Grund für die unübersehbar schlechte Lage vorschieben wolle. So müsse Kim nicht eingestehen, dass die internationalen Sanktionen Wirkung zeigten, die als Reaktion auf die von ihm angeordneten Atomtests verhängt wurden.

Mehr zum Thema 1/

Kim Jong-un hat bisher vergeblich versucht, Amerika zu einer Lockerung der UN-Sanktionen zu bewegen, die Nordkorea schwer zu schaffen machen. Zuletzt hat sich die Lage weiter verschärft, weil das Land wegen der Corona-Krise seine Grenzen geschlossen und den Handel mit China unterbrochen hat.

Die Angst vor einer Einschleppung des Virus, dem das nordkoreanische Gesundheitssystem nicht gewachsen wäre, scheint so groß zu sein, dass Nordkorea zuletzt sogar die Einfuhr von Hilfsgütern blockiert und ausländische Hilfe bei der Linderung von Hochwasserschäden abgelehnt hat. Nach offiziellen Angaben haben schwere Überschwemmungen 40.000 Hektar Ackerland sowie Brücken, Straßen und ein Wasserkraftwerk zerstört. Auch die Handlungsfähigkeit der Diplomaten im Land hat Pjöngjang massiv eingeschränkt. So haben die Botschaften kaum noch Zugang zu Bargeld. Aus Protest dagegen verließen in den vergangenen Tagen zahlreiche Diplomaten das Land. Die deutsche Botschaft in Pjöngjang ist schon seit Februar geschlossen.