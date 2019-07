Nordkorea-Vermittler Nowak : „Wo Kim auftaucht, wird er wie ein Popstar gefeiert“

Spontanbesuch oder doch nicht spontan? Kim Jong-un und Donald Trump in Panmunjom in der Demilitarisierten Zone. Bild: AP

Herr Nowak, waren Sie überrascht, dass sich Kim Jong-un auf Donald Trumps kurzfristige Twitter-Einladung einließ und den Amerikaner am Wochenende in Panmunjom getroffen hat?

Etwa zehn Tage vor dem Treffen wusste ich davon. Aber wer die Unberechenbarkeits-Diplomatie Trumps kennt, bleibt bis zuletzt skeptisch. Insofern war ich dann doch positiv überrascht.

Das Gespräch war also nicht durch eine spontane Twitter-Einladung durch Trump initiiert?

Nein, das halte ich für einen Trumpismus.

Haben Sie schon mit Ihren Gesprächspartnern in der Staatsführung darüber sprechen können, wie sie das jüngste Treffen bewerten?

Trump hat als erster amtierender amerikanischer Präsident nordkoreanischen Boden betreten. Dieses historische Ereignis betrachtet Nordkorea als Zeichen einer möglichen „dramatischen“ Veränderung in den Beziehungen beider Länder. Man ist sich der Schwierigkeiten der nunmehr bevorstehenden Verhandlungen bewusst, glaubt aber, einen etwaigen Stillstand dank der guten persönlichen Beziehungen beider Staatschefs überwinden zu können.

Seit 2012 haben Sie Nordkorea zehn Mal bereist und dort mit ranghohen Funktionären gesprochen. Würden Sie sagen, Sie verstehen das Land?

Man kann Nordkorea lesen lernen. Dazu gehört, dass man sich abends im Hotel in Pjöngjang anschaut, welche Filme laufen: 2017 waren es Filme großer Opferbereitschaft, da wurden nur Amerikaner gezeigt, die mit erhobenen Händen aus dem Auto kommen. Jetzt zeigt das Fernsehen auch Komödien. In einem Hamburger-Restaurant in Pjöngjang habe ich auf den Bildschirmen zuletzt Aufnahmen von Paris und Venedig gesehen, aber keine Militäraufmärsche mehr. Das sind Sehnsuchtsbilder, die man früher nie gezeigt hat. Nordkorea verändert sich.

Wann waren Sie zuletzt dort?

Im März 2019 und davor im Februar, also jeweils kurz vor und nach dem Hanoi-Gipfel, als sich Kim Jong-un und Donald Trump in der vietnamesischen Hauptstadt trafen.

Wie war die Atmosphäre?

Vor dem Hanoi-Gipfel herrschte großer Optimismus. Vor einem Jahr besuchte ich eine der Massenchoreografien zum 70. Geburtstag der Volksrepublik im Pjöngjanger Stadion. Neu für mich war, dass der Koreakrieg als ein schreckliches Ereignis dargestellt wurde und nicht mehr als ein heroisches Ereignis, bei dem Amerika besiegt wurde. Sonst ist am Schluss solcher Veranstaltungen oft eine Rakete gezeigt worden. Diesmal war das letzte Bild auf den Leinwänden, wie Kim Jong-un und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in in Panmunjom an der Waffenstillstandslinie aufeinander zugehen. Da hatte ich Tränen in den Augen.

Aus Hanoi kam Kim dann aber mit leeren Händen zurück. Wie also war die Stimmung bei Ihrer nächsten Reise?

Im März war ich mit Sigmar Gabriel da. Wir sprachen mit Ri Su-yong, dem einflussreichen Chefaußenpolitiker der Staatspartei, und mit Außenminister Ri Yong-ho. Der Ton hatte sich verändert. Ri Yong-ho sagte, er hätte sich von den Amerikanern in Hanoi eine „mutige Entscheidung“ gewünscht. Die Nordkoreaner hatten die Erwartung gehabt, dass die Sanktionen, die 2016 erlassen worden sind, abgeschafft werden: als Gegenleistung dafür, dass Nordkorea auf Raketen- und Atomtests verzichtet. Konkret wollte man, dass die geschlossene Sonderwirtschaftszone Kaesong und die Tourismusregion Kumgangsan wieder für den innerkoreanischen Austausch geöffnet und die Eisenbahnverbindungen eröffnet und erneuert werden. Trump aber wollte das nicht und schlug nach Darstellung des Außenministers vor, dass Nordkorea auf das gesamte Atomprogramm verzichten sollte, im Gegenzug für den Beginn eines „goldenen wirtschaftlichen Zeitalters“. Da waren die Nordkoreaner abgeschreckt – für eine solche Vereinbarung fehlt einfach das Vertrauen. Diese Alles-oder-nichts-Theorie halte auch ich für eine unrealistische Lösung.