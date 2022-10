Drohung gegen USA : Nordkoreas nukleare Simulation

Nordkorea hat unter Aufsicht von Machthaber Kim Jong-un nach eigenen Angaben Übungen zum Einsatz von taktischen Atomwaffen abgehalten. Unter anderem sei in einem Silo unterhalb eines Wasserreservoirs im Nordosten des Landes die Bestückung von Raketen mit atomaren Sprengköpfen simuliert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Bei einer weiteren Übung seien Angriffe auf südkoreanische Flughäfen mit nuklear bestückbaren Kurzstreckenraketen simuliert worden. Die Militärübungen seien in den vergangenen zwei Wochen von Einheiten durchgeführt worden, die für den Einsatz taktischer Atomwaffen zuständig seien. Ziel sei es gewesen, „die atomaren Gegenschlagkapazitäten des Landes zu bewerten, um eine ernste Warnung an die Feinde zu senden“, schrieb KCNA.

Pjöngjang stellte die Übungen als Antwort auf die gemeinsamen Militärmanöver der südkoreanischen, amerikanischen und japanischen Streitkräfte dar, die nach längerer Pause wieder aufgenommen wurden. Besonderen Anstoß schien das Regime daran zu nehmen, dass der Flugzeugträger USS Ronald Reagan mit seinem Kampfverband an den Übungen beteiligt und kurz nach seinem ersten Einsatz Anfang Oktober noch einmal in die Region zurückgekehrt war.

In der Zwischenzeit hatte Nordkorea erstmals seit 2017 eine Rakete über Japan hinweggefeuert. Die Vereinigten Staaten hätten mit der zweifachen Entsendung des Flugzeugträgers Nordkorea offen militärisch bedroht, schrieb KCNA. Zudem wurde in der Meldung Kritik an der Haltung der neuen südkoreanischen Regierung unter Präsident Yoon Suk-yeol geübt, der den nordkoreanischen Drohungen entschlossener entgegentritt als sein Vorgänger.

Kim Jong-un drohte nach KCNA-Angaben mit einer „noch ernsteren Antwort“ und „klareren Signalen“, sofern die Vereinigten Staaten und Südkorea die Spannungen weiter anheizten. Das könnte sich auf die Vorbereitungen für einen weiteren Atomwaffentest beziehen, über die Seoul und Washington seit längerem berichten. Es wäre der erste seit 2017. Der südkoreanische Geheimdienst hält einen solchen Test nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas für möglich, der vom 16. bis 22. Oktober andauert.

Auch Kim Jong-uns Frau taucht auf einem Foto auf

Mit der Simulation des Einsatzes taktischer Atomwaffen verstärkt Nordkorea einmal mehr seine atomare Drohkulisse. Im September hatte das Regime per Gesetz eine neue Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen verabschiedet, die erstmals die Möglichkeit von Erstschlägen beinhaltet. Dabei wurde auch die Möglichkeit festgeschrieben, dass der Befehl für einen Atomschlag von einem anderen Befehlshaber als Kim Jong-un gegeben werden könne. Dahinter steht offenbar die Angst vor einem möglichen Enthauptungsschlag gegen das Regime.

Nordkoreas Machthaber wies in der Meldung vom Montag abermals Gesprächsangebote Amerikas und Südkoreas zurück. „Wir haben nicht die Absicht, mit den Feinden in einen Dialog zu treten und sehen keine Notwendigkeit dafür“, sagte er. Seit dem Gipfel von Hanoi zwischen dem früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump und Kim Jong-un im Februar 2019 hat es keine Verhandlungen mehr gegeben. Trumps Nachfolger Joe Biden hat Nordkorea jenseits einer generellen Gesprächsbereitschaft bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Aus Washingtoner Sicht müsste es bei solchen Gesprächen um eine Denuklearisierung Nordkoreas gehen. Kim Jong-un erklärte den Status des Landes als Atommacht im September dagegen für unverhandelbar. Eine Verschärfung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea erscheint derzeit unwahrscheinlich, da China und Russland entsprechende Beschlüsse im UN-Sicherheitsrat wohl blockieren würden.

Die Bekanntgabe der Übungen am Montag erfolgte am 77. Gründungstag der Arbeiterpartei. Solche Jahrestage nutzt Pjöngjang häufig für eine Demonstration der Stärke. Die Staatszeitung „Rodong Sinmun“ veröffentlichte Fotos, die Kim Jong-un bei der Beaufsichtigung von Raketentests zeigen. Auf einem Bild ist auch seine Frau Ri Sol-ju zu sehen, wie sie sich bei einer Artillerieübung am Sonntag die Ohren zuhält. Ri war bisher im Zusammenhang mit Militärübungen nicht in Erscheinung getreten.

Bei den Schießübungen am Sonntag seien Angriffe auf Häfen „der Feinde“ simuliert worden, schreibt die Zeitung. Die Operation habe „die Einsatzbereitschaft der atomaren Verteidigungsstellung“ demonstriert. Am Samstag seien zudem „erstmals in der Geschichte“ 150 Kriegsflugzeuge gleichzeitig zu einer Übung abgehoben.