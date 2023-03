Reise nach Georgien : Airbus von Baerbock startet bei Landung in Tiflis durch

Der Pilot des Luftwaffen-Airbus mit Annalena Baerbock an Bord bricht die Landung in der georgischen Hauptstadt kurz vor Bodenkontakt ab. Ein anderes Flugzeug habe es „nicht schnell genug“ von der Landebahn in Tiflis geschafft.